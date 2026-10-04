ΒΟΑΚ: «Λαμπάδιασε» αυτοκίνητο μετά τον Φόδελε – Διερχόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν οικογένεια με δύο παιδιά

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Στις υλικές ζημιές περιορίστηκε η φωτιά η οποία ξέσπασε σε αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν επί του ΒΟΑΚ, μετά τον Φόδελε, και συγκεκριμένα στο ύψος των Πέρα Γαληνών.

Το ζευγάρι με τα δύο παιδιά του πρόλαβαν και βγήκαν από τις φλεγόμενες λαμαρίνες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με τέσσερις άνδρες, από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περάματος, που έσβησαν την πυρκαγιά σε σχετικά σύντομο χρόνο.

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