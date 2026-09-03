Φωτιά στο Σουφλί, συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Σουφλί Έβρου.
Η φωτιά κατακαίει σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ψηλός Στάλος.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
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