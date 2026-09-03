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03.09.2026 19:04

Φωτιά στο Σουφλί, συναγερμός στην Πυροσβεστική

03.09.2026 19:04
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Σουφλί Έβρου.

Η φωτιά κατακαίει σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ψηλός Στάλος.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 19:41
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Κυψέλη: «Μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί», δήλωσε η μάνα του 43χρονου – «Έχω 12 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα, πώς να ξέρω τι κάνει;»

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