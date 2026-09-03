Μακάβρια… γκάφα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ: «Μηδένισε» τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στον πόλεμο με το Ιράν – Πώς δικαιολογήθηκε

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Έσπευσε να μαζέψει την τεράστια γκάφα του ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος απολογήθηκε για τη δήλωσή του ότι κανένας Αμερικανός δεν έχει πεθάνει στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο υπουργός παραδέχθηκε πως 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, επισημαίνοντας πως σκεφτόταν τη Βενεζουέλα όταν έκανε τη λανθασμένη αυτή δήλωση.

US Commerce Secretary Howard Lutnick publicly apologized after falsely asserting that no Americans had died during the Trump administration's war with Iran. https://t.co/gfh8xp6W9L pic.twitter.com/Dtt1J3BW65 — CNN (@CNN) September 3, 2026

«Έσφαλα στη διατύπωσή μου. 18 μέλη του στρατού μας έχουν πεθάνει και προς αυτές τις οικογένειες εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και λυπάμαι πολύ για τις απώλειές τους. Σκεφτόμουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου κανείς στρατιώτης δεν πέθανε», έγραψε ο Λούτνικ σε ανάρτησή του στο Χ.

While speaking yesterday at the G20 innovation summit about AI, I answered a question about the military actions in Iran, I misspoke. 18 members of our military have died, and to those families my heart breaks and I am so very sorry for their loss. I was thinking about the… — Howard Lutnick (@howardlutnick) September 3, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου έκανε τις δηλώσεις αυτές χθες, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNBC, όπου το θέμα της Βενεζουέλας δεν αναφέρθηκε. «Νομίζω πως ο τρόπος που ο πρόεδρος χειρίζεται το Ιράν… Δεν έχουν υπάρξει θάνατοι Αμερικανών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια οικονομική ασφυξία, την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρύτερα και νομίζω πως θα είναι πολύ αποτελεσματική», είπε ο Λάτνικ στο CNBC.

Λεπτά πριν από τη συγγνώμη του Λούτνικ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Εμπορίου σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Ο υπουργός Λούτνικ είχε τη Βενεζουέλα στον νου του όταν είπε πως κανείς δεν έχει σκοτωθεί. 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ.

Trump excuses Howard Lutnick for saying there have been no US deaths in Iran war https://t.co/KMF91Rewxs September 3, 2026

Οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως 18 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της χώρας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 750 έχουν τραυματιστεί.

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