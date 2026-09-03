Μακάβρια… γκάφα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ: «Μηδένισε» τους 18 νεκρούς Αμερικανούς στον πόλεμο με το Ιράν – Πώς δικαιολογήθηκε

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Έσπευσε να μαζέψει την τεράστια γκάφα του ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος απολογήθηκε για τη δήλωσή του ότι κανένας Αμερικανός δεν έχει πεθάνει στον πόλεμο με το Ιράν.
Ο υπουργός παραδέχθηκε πως 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, επισημαίνοντας πως σκεφτόταν τη Βενεζουέλα όταν έκανε τη λανθασμένη αυτή δήλωση.
«Έσφαλα στη διατύπωσή μου. 18 μέλη του στρατού μας έχουν πεθάνει και προς αυτές τις οικογένειες εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και λυπάμαι πολύ για τις απώλειές τους. Σκεφτόμουν τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όπου κανείς στρατιώτης δεν πέθανε», έγραψε ο Λούτνικ σε ανάρτησή του στο Χ.
Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου έκανε τις δηλώσεις αυτές χθες, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNBC, όπου το θέμα της Βενεζουέλας δεν αναφέρθηκε. «Νομίζω πως ο τρόπος που ο πρόεδρος χειρίζεται το Ιράν… Δεν έχουν υπάρξει θάνατοι Αμερικανών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια οικονομική ασφυξία, την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρύτερα και νομίζω πως θα είναι πολύ αποτελεσματική», είπε ο Λάτνικ στο CNBC.
Λεπτά πριν από τη συγγνώμη του Λούτνικ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Εμπορίου σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Ο υπουργός Λούτνικ είχε τη Βενεζουέλα στον νου του όταν είπε πως κανείς δεν έχει σκοτωθεί. 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ.
Οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει πως 18 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού της χώρας έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 750 έχουν τραυματιστεί.
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