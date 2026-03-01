ΗΠΑ: Νεκροί τρεις αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν

Τρεις στρατιωτικοί των ΗΠΑ σκοτώθηκαν σε επιχείρηση στο Ιράν ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, αρκετοί ακόμη στρατιώτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις, ωστόσο βρίσκονται ήδη στη διαδικασία επιστροφής στην ενεργό δράση. «Οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η αντίδρασή μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στα καθήκοντά τους», προστίθεται σε ανακοίνωση του στρατού. «Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η επιχείρηση αντίδρασής μας βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο αμερικανικός στρατός επισημαίνει πως η κατάσταση παραμένει ρευστή και, από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων, πριν περάσουν 24 ώρες από την επίσημη ενημέρωση των συγγενών τους.

