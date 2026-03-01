search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 17:05

ΗΠΑ: Νεκροί τρεις αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν

01.03.2026 17:05
Israel

Τρεις στρατιωτικοί των ΗΠΑ σκοτώθηκαν σε επιχείρηση στο Ιράν ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, αρκετοί ακόμη στρατιώτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις, ωστόσο βρίσκονται ήδη στη διαδικασία επιστροφής στην ενεργό δράση. «Οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η αντίδρασή μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στα καθήκοντά τους», προστίθεται σε ανακοίνωση του στρατού. «Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η επιχείρηση αντίδρασής μας βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο αμερικανικός στρατός επισημαίνει πως η κατάσταση παραμένει ρευστή και, από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων, πριν περάσουν 24 ώρες από την επίσημη ενημέρωση των συγγενών τους.

Διαβάστε επίσης:

Mήνυμα Αραγτσί: «Η οργή των χωρών της περιοχής πρέπει να στραφεί κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όχι του Ιράν»

ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες

Νέο μήνυμα Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ-Ισραήλ: Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις στις εχθρικές βάσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:16
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3