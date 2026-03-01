Νέο μήνυμα Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ-Ισραήλ: Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις στις εχθρικές βάσεις

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών μας. Το μαρτύριο του ηγέτη της επανάστασης ήταν το αποκορύφωμα χρόνων θυσίας», διαμήνυσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη διαδοχή του Ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε το έργο του, θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον δρόμο που χάραξε ο Ιμάμης Χομεϊνί», ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ενώ, ανέφερε σε έντονο ύφος ότι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας «θα συντρίψει με δύναμη τις βάσεις του εχθρού».

Νωρίτερα, την Κυριακή, ο Πεζεσκιάν είχε χαρακτηρίσει τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ως «ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των Μουσουλμάνων», ιδίως των Σιιτών. «Αυτό το τραγικό γεγονός είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία που αντιμετωπίζει ο ισλαμικός κόσμος σήμερα», ανέφερε.

