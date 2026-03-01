Ο αποκεφαλισμός της ιρανικής ηγεσίας και η επόμενη μέρα

Μετά την εξόντωση του Χαμενεΐ και της ηγεσίας των φρουρών της επανάστασης, η «επόμενη μέρα» στο Ιράν δεν θα ξεκινήσει από την κοινωνία αλλά από τον μηχανισμό διαδοχής και επιβολής: ποιος ελέγχει την αλυσίδα εντολών, ποιος ελέγχει τους Φρουρούς, ποιος ελέγχει τις επικοινωνίες, ποιος κρατά τις πόλεις «ήσυχες».

Το πιθανότερο άμεσο σενάριο είναι μια μεταβατική συλλογική διοίκηση μέσα από τον σκληρό πυρήνα (φρουροί της επανάστασης, δικαστικοί-θεοκρατικοί θεσμοί), με δύο παράλληλες κινήσεις:

1. Εσωτερικά:

Συσπείρωση μέσω της δημιουργίας της αίσθησης ότι η χώρα είναι «πολιορκημένο φρούριο » υπογραμμίζοντας εθνικιστικά αντανακλαστικά και θρησκευτικά συναισθήματα.

Ενίσχυση καταστολής για να προληφθεί χάος/ανταγωνισμός φατριών.

2. Εξωτερικά:

Επιλεκτική κλιμάκωση ώστε να φανεί ότι «το κράτος ζει και απαντά», αλλά χωρίς αυτοκτονικές κινήσεις που θα προκαλέσουν ολοκληρωτική αμερικανική εμπλοκή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ρωσική σύσταση προς πολίτες της να φύγουν μέσω Αρμενίας/Αζερμπαϊτζάν λειτουργεί ως ένδειξη ότι η Μόσχα βλέπει παράθυρο παρατεταμένης αστάθειας και ρίσκου για κρίσιμες υποδομές/μετακινήσεις.

Και η Κίνα, ταυτόχρονα, ανεβάζει το αφήγημα στο «συστημικό» επίπεδο (πυρηνική τάξη/στρατηγική σταθερότητα), φορτώνοντας πολιτικά το κόστος στις ΗΠΑ .

Ποιοι είναι οι στόχοι των ΗΠΑ

Οι στόχοι των ΗΠΑ σε μια επιχείρηση τύπου “Epic Fury” (όπως περιγράφεται σε επίσημη ενημερωτική ροή του αμερικανικού στρατιωτικού συμπλέγματος) , δεν είναι μονοδιάστατοι. Σε τέτοιες κρίσεις, η Ουάσιγκτον συνήθως «τρέχει» 4 στόχους ταυτόχρονα:

1. Αποδόμηση ικανότητας (capability removal):

Να μειωθεί δραστικά η δυνατότητα του Ιράν να παράγει/εκτοξεύει πυραυλικά κύματα, να οργανώνει επιχειρήσεις μέσω φρουρών της επανάστασης (IRGC) και να κρατά ενεργές τις υποδομές απειλής. Αυτό είναι το “degrade”.

2. Αλλαγή συμπεριφοράς ή αλλαγή καθεστώτος

Εάν ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας είναι πραγματικός και βαθύς, ανοίγει «παράθυρο» όπου οι ΗΠΑ μπορούν να επιδιώξουν όχι απλώς συμμόρφωση, αλλά αναδιάταξη εξουσίας. Πολιτικά, αυτό βαφτίζεται “freedom/stability”, επιχειρησιακά όμως σημαίνει: να μη σηκωθεί ξανά ο ίδιος μηχανισμός απειλής. (Στο δημόσιο πεδίο, στελέχη της αμερικανικής πολιτικής σκηνής ήδη μιλούν με όρους στρατηγικής συνέχειας/μακράς στόχευσης.)

3. Αποτροπή προς τρίτους:

Μήνυμα ότι η επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα/βάσεις πληρώνεται ακριβά, ώστε να “κάτσουν” και οι εναπομείναντες αντιπρόσωποι (proxies) του Ιράν.

4. Διαχείριση κλιμάκωσης:

Παράδοξο αλλά πραγματικό: όσο χτυπά, τόσο θέλει να κρατήσει ράμπα εξόδου. Το κριτήριο είναι οι απώλειες και το αν θα «κλειδώσει» αλληλουχία αντιποίνων.

Μπορεί να επιβιώσει το παλιό καθεστώς χωρίς προσαρμογή;

Χωρίς προσαρμογή στα νέα δεδομένα και χωρίς κάποιο άνοιγμα προς ΗΠΑ, η επιβίωση είναι θεωρητικά δυνατή, αλλά στρατηγικά ασταθής. Θα στηριχθεί σε τρεις άξονες:

Καταστολή/έλεγχος (βραχυπρόθεσμα λειτουργεί).

Εθνικιστικό αφήγημα (“μας επιτέθηκαν, άρα ενότητα”).

Εξωτερική ανάσα από Ρωσία/Κίνα σε διπλωματικό επίπεδο και επιλεκτικά σε τεχνογνωσία/εμπόριο.

Όμως, το πρόβλημα είναι η νομιμοποίηση + διαδοχή + οικονομία. Ένα καθεστώς που «μένει ίδιο» μετά από αποκεφαλισμό κινδυνεύει να μετατραπεί σε καθεστώς ασφαλείας χωρίς πολιτικό κέντρο, άρα με ανταγωνισμούς φατριών και “τυχαία” κλιμάκωση στο εξωτερικό για εσωτερική συνοχή.

Τι σημαίνει αυτό για την ενεργειακά εξαρτημένη Κίνα

Για την Κίνα, το κλειδί είναι η ροή ενέργειας και το κόστος. Ο Περσικός Κόλπος και το Στενό του Ορμούζ είναι ο πιο ευαίσθητος λαιμός μπουκαλιού: το 2024 από το Ορμούζ περνούσαν κατά μέσο όρο ~20 εκατ. βαρέλια/ημέρα, περίπου 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαϊκών υγρών, ενώ μεγάλο μέρος LNG επίσης κατευθύνεται προς ασιακές αγορές .

Άρα, η Κίνα έχει 3 άμεσες επιδιώξεις:

1. Γρήγορη αποκλιμάκωση (διπλωματική πίεση, “μοίρασμα ευθυνών” στις ΗΠΑ στο αφήγημα) .

2. Ασφάλεια θαλάσσιων ροών (χωρίς να μπει στρατιωτικά).

3. Διαφοροποίηση/αντιστάθμιση (περισσότερη Ρωσία, αποθέματα, εναλλακτικοί προμηθευτές), γιατί η Κίνα ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως πληρώνει πρώτη το premium κινδύνου

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν το ιρανικό καθεστώς μπορεί να επιβιώσει· τα αυταρχικά συστήματα έχουν αποδείξει ότι αντέχουν σοκ, ιδίως όταν μετατρέπουν την εξωτερική πίεση σε εσωτερική συσπείρωση. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να μεταβληθεί. Ένας αποκεφαλισμός κορυφής δεν διαλύει αυτόματα τον μηχανισμό εξουσίας, αλλά τον απογυμνώνει από το κέντρο ισορροπίας του. Από εδώ και πέρα, κάθε κίνηση θα είναι πράξη αυτοσυντήρησης — ή ρίσκο αποσταθεροποίησης.

Για τις ΗΠΑ, ο στόχος είναι διπλός: να εξουδετερώσουν την ικανότητα απειλής και ταυτόχρονα να μην εγκλωβιστούν σε πόλεμο βάθους. Για την Κίνα, το ζητούμενο είναι απλό και ωμό: να μη διαταραχθεί η ενεργειακή ροή που τροφοδοτεί την οικονομία της. Αν το Ιράν δεν προσαρμοστεί, η επιβίωσή του θα είναι αμυντική και εύθραυστη. Αν προσαρμοστεί, θα είναι ένα διαφορετικό καθεστώς — ακόμη κι αν κρατήσει το ίδιο όνομα.

