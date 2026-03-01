Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Πεντάγωνο δηλώνει ότι κατέστρεψε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν – Εκδίκηση ορκίζεται το Ιράν μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ (LIVE)

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες απειλές Τραμπ και Νετανιάχου, αλλά και την υπόσχεση Ιράν για «εκδίκηση».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή (1/3) ότι η νέα ηγεσία του Ιράν επιθυμεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις μαζί του, μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με το The Atlantic, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συνομιλήσει με την Τεχεράνη ενώ, παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες αμερικανικές απώλειες, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιώτες έπεσαν νεκροί και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πεδίο των μαχών.

Το Πεντάγωνο δηλώνει ότι κατέστρεψε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Το γενικό επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καταστράφηκε σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκότωσε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 47 ετών. Χθες, μια ευρείας κλίμακας αμερικανική επίθεση αποκεφάλισε το φίδι. Η Αμερική έχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στη Γη και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο», αναφέρει η ανάρτηση του Centcom στην πλατφόρμα X, και συνοδεύεται με ένα βίντεο που δείχνει πυραύλους που εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά.

Παράλληλα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει διεξάγει επιθέσεις εναντίον περισσότερων από 1.000 ιρανικών στόχων έως τώρα από την έναρξη της εκστρατείας του το Σάββατο.

Ο απολογισμός των θυμάτων που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή από την έναρξη των επιθέσεων

Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν χθες, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε μια σειρά από τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή σε αντίποινα.

Ιράν: Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από χθες το πρωί. Το κρατικό Press TV, επικαλούμενο την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, ανέφερε χθες ότι 201 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 133 άμαχοι σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα.

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από χθες το πρωί. Το κρατικό Press TV, επικαλούμενο την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, ανέφερε χθες ότι άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα. Ισραήλ: Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες, με εννέα να σκοτώνονται από πλήγμα σε καταφύγιο στην πόλη Μπέιτ Σεμές νωρίτερα σήμερα, και ένα άτομο να χάνει τη ζωή του χθες μετά από επίθεση πυραύλου στην περιοχή του Τελ Αβίβ , σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Τουλάχιστον έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες, με εννέα να σκοτώνονται από πλήγμα σε καταφύγιο στην πόλη Μπέιτ Σεμές νωρίτερα σήμερα, και ένα άτομο να χάνει τη ζωή του χθες μετά από επίθεση πυραύλου στην περιοχή του Τελ Αβίβ , σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ. Ιράκ: Τέσσερα μέλη των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ , μιας παραστρατιωτικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή που στόχευε ένα από τα αρχηγεία της, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τύπου της πολιτοφυλακής σε ανάρτηση στο Telegram νωρίτερα σήμερα.

Τέσσερα μέλη των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ , μιας παραστρατιωτικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή που στόχευε ένα από τα αρχηγεία της, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τύπου της πολιτοφυλακής σε ανάρτηση στο Telegram νωρίτερα σήμερα. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τρία άτομα στα ΗΑΕ σκοτώθηκαν σε αντίποινα του Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Ένα άτομο σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών χθες, αφού η αεράμυνα αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν θέσεις στο Άμπου Ντάμπι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ. Μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι σκότωσε επίσης ένα άτομο, ανέφερε το αεροδρόμιο.

Τρία άτομα στα ΗΑΕ σκοτώθηκαν σε αντίποινα του Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Ένα άτομο σκοτώθηκε από πτώση συντριμμιών χθες, αφού η αεράμυνα αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν θέσεις στο Άμπου Ντάμπι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ. Μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι σκότωσε επίσης ένα άτομο, ανέφερε το αεροδρόμιο. Κουβέιτ: Ένα άτομο σκοτώθηκε σε ιρανικές επιδρομές στο Κουβέιτ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ένα άτομο σκοτώθηκε σε ιρανικές επιδρομές στο Κουβέιτ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας. Τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν εν δράσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στο X. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC αναφέρει ότι οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στην στρατιωτική εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν είχαν βάση στο Κουβέιτ.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σήμερα το βράδυ γύρω στις 9.20 τοπική ώρα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν οι σειρήνες μετά την ανακοίνωση του στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

“Πριν από λίγο, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ”, δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να τους αναχαιτίσει και κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.

Το Ιράν επιμένει ότι το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα «δεν υπάρχει όριο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην προβεί σε αντίποινα κατά των μαζικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι «δεν θα υπάρχει όριο» στην αυτοάμυνα της χώρας.

«Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Αμυνόμαστε με όποιον τρόπο χρειαστεί και δεν βλέπουμε κανένα όριο για να υπερασπιστούμε τον λαό μας, να προστατεύσουμε τον λαό μας», δήλωσε ο Αραγτσί στο ABC News.

«Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πράξη επιθετικότητας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι η πράξη αυτοάμυνας. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο».

Βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος αναχαίτισε ιρανικό drone κοντά στο Κατάρ

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε την Κυριακή ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, που επιχειρούσε από το Κατάρ, κατέρριψε ένα ιρανικό drone που κατευθυνόταν προς το έδαφος του Κατάρ, καθώς οι περιφερειακές εντάσεις κλιμακώνονται απότομα μετά από τις μεγάλες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι το Typhoon, μέρος της κοινής Μοίρας Typhoon Ηνωμένου Βασιλείου-Κατάρ, πραγματοποιούσε αμυντική αεροπορική περιπολία την Κυριακή όταν χρησιμοποίησε πύραυλο αέρος-αέρος για να καταστρέψει το drone.

Η αμυντική δράση έρχεται εν μέσω μιας από τις πιο δραματικές κλιμακώσεις στη Μέση Ανατολή εδώ και χρόνια, αφότου οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις βαθιά στο Ιράν το Σάββατο. Το Ιράν ανταποδίδει με μπαράζ πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ισραηλινών εδαφών και αμερικανικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία του λαού μας, των συμφερόντων μας και των Συμμάχων μας», δήλωσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ιρανικές αρχές σχετικά με την εμπλοκή με το drone.

Επιθέσεις κοντά σε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ

Οι υποστηριζόμενες από το Ιράν ομάδες μαχητών στο Ιράκ λένε ότι χρησιμοποίησαν βαλλιστικούς πυραύλους για να βομβαρδίσουν το Ερμπίλ, το οποίο φιλοξενεί ορισμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, την Κυριακή το βράδυ.

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, ισχυρίζεται επίσης ότι πραγματοποίησε δεκάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Κυριακή με στόχο «εχθρικές βάσεις στο Ιράκ και την περιοχή».

Εκρήξεις καταγράφηκαν στην περιοχή και βίντεο δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται κοντά στην αεροπορική βάση του Ερμπίλ, η οποία φιλοξενεί μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών.

Κλειστό το χρηματιστήριο των ΗΑΕ έως τις 3 Μαρτίου

Οι χρηματιστηριακές αγορές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα παραμείνουν κλειστές έως τις 3 Μαρτίου εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ιράν στα Εμιράτα, ανακοίνωσε η Αρχή Κεφαλαιαγοράς.

Το Χρηματιστήριο Αξιών του Άμπου Ντάμπι και η Χρηματοπιστωτική Αγορά του Ντουμπάι θα παραμείνουν κλειστά ανάλογα με την κατάσταση, δήλωσε την Κυριακή η Αρχή Κεφαλαιαγοράς.

Το ADX και το DFM «θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026», με την ρυθμιστική αρχή να συνεχίζει «να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας τυχόν περαιτέρω μέτρα όπως απαιτείται», ανέφερε η CMA.

Επίσημες ενημερώσεις σχετικά με την επανέναρξη των συναλλαγών θα παρέχονται μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της CMA, της ADX και της DFM, πρόσθεσε.

Η κίνηση αυτή αποτελεί «εφαρμογή του εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου [της CMA] στις κεφαλαιαγορές των ΗΑΕ και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή.

Η αναστολή των συναλλαγών στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΑΕ, από τις μεγαλύτερες στη Μέση Ανατολή, είναι ένα ακόμη προληπτικό μέτρο που έλαβαν οι αρχές εν μέσω των πρωτοφανών επιθέσεων του Ιράν στη χώρα, οι οποίες η Ισλαμική Δημοκρατία λέει ότι αποτελούν αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν το Σάββατο.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει στο κλείσιμο αεροδρομίων και εναέριων χώρων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κόμβων του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα. Έχουν επίσης αναφερθεί πολλά περιστατικά στα ΗΑΕ, τα οποία έχουν οδηγήσει στον θάνατο τριών ατόμων και σε τραυματισμούς.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έγινε στόχος επιδρομών

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει γίνει στόχος επιθέσεων μετά από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη, αν και δεν διακόπηκε η μετάδοση.

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος έγινε επίσης στόχος κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούνιο.

Τραμπ: «Καταστρέψαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και το αρχηγείο του Ναυτικού τους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μόλις ενημερώθηκε ότι «καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία», μερικά από τα οποία «ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημείωσε ακόμη ότι «κυνηγάμε τα υπόλοιπα», προσθέτοντας ότι σύντομα και αυτά θα βρεθούν στον βυθό της θάλασσας.

Ακόμη, σημείωσε ότι «Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το αρχηγείο του Ναυτικού τους».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από τα οποία ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Κυνηγάμε τα υπόλοιπα — και αυτά σύντομα θα βρεθούν στον βυθό της θάλασσας! Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Αρχηγείο του Ναυτικού τους. Πέρα από αυτό, το Ναυτικό τους τα πάει πολύ καλά! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν 3 αμερικανικά και βρετανικά δεξαμενόπλοια πετρελαίου με πυραύλους στον κόλπο και το στενό του Ορμούζ.

Το απόγευμα της Κυριακής έγινε γνωστό πως εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην Μπέιτ Σεμές, έξω από την Ιερουσαλήμ, και ακόμη 20 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή στην πόλη.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της περιφέρειας της Ιερουσαλήμ, η πλειοψηφία των θυμάτων βρισκόταν σε δημόσιο καταφύγιο.

«Από ό,τι γνωρίζω, πιθανότατα ήταν άμεση πρόσκρουση στο καταφύγιο και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι νεκροί, βρίσκονταν εκεί (σ.σ. στο δημόσιο καταφύγιο)», είπε και πρόσθεσε πως η αστυνομία γνώριζε κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης των συγκρούσεων με το Ιράν, τον Ιούνιο, ότι τα δημόσια καταφύγια και τα ασφαλή δωμάτια δεν μπορούν να αντέξουν τη δύναμη μιας άμεσης πρόσκρουσης βαλλιστικού πυραύλου.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος), κατά τη δεύτερη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την ιρανική πρωτεύουσα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ανέφερε ότι σημειώθηκαν «αρκετές» εκρήξεις στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα της πόλης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή τις επιπτώσεις των πληγμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν βρίσκονται εγκαταστάσεις της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Τεχεράνη.

Υπό τον ήχο των σειρήνων

Λίγες ώρες πριν την έκτακτη σύσκεψη των ΥΠΕΞ των χωρών του Περσικού Κόλπου, στο Ισραήλ ηχούν σειρήνες εν μέσω της τελευταίας ριπής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να αναχαιτίσει τα βλήματα. Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεοτέρας.

Εκρήξεις ακούγονται και στην Τεχεράνη, που δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με τον ισραηλινό στρατό να επισημαίνει πως για πρώτη φορά χτυπήθηκε «η καρδιά της Τεχεράνης».

«Δικαίωμα και νόμιμο καθήκον»

Νωρίτερα, ο Πεζεσκιάν -που μαζί με τον κληρικό Αλιρεζά Αράφι και έναν ακόμη αξιωματούχο ανέλαβαν προσωρινά τη διακυβέρνηση- ξεκαθάρισε πως είναι «δικαίωμα και νόμιμο καθήκον» της Ισλαμικής Δημοκρατίας να εκδικηθεί για τη δολοφονία Χαμενεϊ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών μας. Το μαρτύριο του ηγέτη της επανάστασης ήταν το αποκορύφωμα χρόνων θυσίας», διαμήνυσε σε νεότερο τηλεοπτικό διάγγελμα.

Φρουροί της Επανάστασης: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του εχθρού

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης “Ειλικρινής υπόσχεση 4” εναντίον του εχθρού», ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

«Η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων»

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι φρουροί της Επανάστασης σήμερα ότι στοχοθέτησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στον Κόλπο έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Ρόιτερς.

Πεντάγωνο: Έγινε στόχος επίθεσης το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln αλλά δεν έπαθε ζημιά

«Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln έγινε στόχος επίθεσης με ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι δεν το πλησίασαν και δεν προκάλεσαν ζημιές. Η ιρανική επίθεση δεν επηρέασε το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις» ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν εν ώρα μάχης. Πέντε ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στα καθήκοντά τους», προστίθεται σε ανακοίνωση του στρατού.

«Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η επιχείρηση αντίδρασής μας βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Η κατάσταση είναι ρευστή, επομένως, από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα παρακρατήσουμε επιπλέον πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων στρατιωτών μας, έως 24 ώρες αφότου ενημερωθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς».

Οι ΗΠΑ βύθισαν πλοίο του Ιράν – «Να καταθέσουν τα όπλα τους»

Ο αμερικανικός στρατός με νεότερη ενημέρωση υποστηρίζει ότι έπληξε «ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran».

«Το πλοίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν, σε προβλήτα στο Τσαχ Μπαχάρ», ανέφερε.

Όπως είπε ο πρόεδρος, «τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, των IRGC και της αστυνομίας “πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους”. Εγκαταλείψτε το πλοίο».

Ιρανική επίθεση με 97 πυραύλους και 283 drone σε Κουβέιτ και Ισραήλ

Το Ιράν εξαπέλυσε εκτεταμένα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Κουβέιτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ, συνολικά 97 βαλλιστικοί πύραυλοι και 283 drone εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, με ορισμένα από αυτά να καταστρέφονται από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι νεκροί ήταν υπήκοοι του Πακιστάν, του Νεπάλ και του Μπαγκλαντές, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από ιρανικά drones που κατάφεραν να διαπεράσουν την αεροπορική άμυνα των ΗΑΕ, προκαλώντας ζημιές στο έδαφος, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τουλάχιστον 58 άλλοι άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Συνολικά, το Ιράν εκτόξευσε 165 βαλλιστικούς πυραύλους κατά των ΗΑΕ, εκ των οποίων 152 καταστράφηκαν από την αεροπορική άμυνα της χώρας και 13 έπεσαν στη θάλασσα, ανέφερε το υπουργείο. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν δύο πύραυλοι κρουζ.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εκτόξευσε συνολικά 541 drones, εκ των οποίων 506 αναχαιτίστηκαν, ενώ 35 έπεσαν στο έδαφος της χώρας.

Χτύπησαν το ξενοδοχείο Crown Plaza στη Μανάμα

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο «Crown Plaza Hotel» στην πρωτεύουσα Μανάμα δέχτηκε επίθεση.

Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές, «αλλά δεν υπήρξαν απώλειες ζωών», πρόσθεσε.

Χθες, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι μια πυραυλική επίθεση έπληξε το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο και ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές στη Μανάμα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανάμα κάλεσε σήμερα τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν, προειδοποιώντας τους ότι θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι μετά το χτύπημα στο Crowne Plaza.

«Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν έλαβε επιβεβαιωμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Μανάμα επλήγη την 1η Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Προειδοποιούμε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μπαχρέιν ότι τα ξενοδοχεία μπορεί να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων στο μέλλον, και τους προτρέπουμε να αποφύγουν τα ξενοδοχεία στη Μανάμα», ανέφερε η πρεσβεία σε μήνυμα στο X.

Στο μεταξύ, η διπλωματική αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, κάλεσε σήμερα το προσωπικό της να αποφεύγει το συγκρότημα της πρεσβείας κάνοντας λόγο για κίνδυνο επίθεσης.

«Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιορδανία συνέστησε σε όλο το προσωπικό της αποστολής να συνεχίσει τον περιορισμό και να αποφεύγει το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Αμάν, γιατί μπορεί να ληφθεί ως στόχος», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την επομένη της αναχαίτισης αρκετών βαλλιστικών πυραύλων από την Ιορδανία, καθώς το Ιράν ανταπέδωσε με πλήγματα στην περιοχή έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε απελπισία οι ταξιδιώτες στο Ντουμπάι

Εκτός ξενοδοχείων παραμένουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα όσοι βρέθηκαν για διακοπές στο Ντουμπάι και τη Ντόχα, μετά το κύμα ιρανικών πυραύλων και drone.

Οι αμυντικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν πυραύλους που κατευθύνονταν προς τις περιοχές αυτές, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί το Σάββατο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Τζέι Ες Ανάντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ξενοδοχειακής αλυσίδας LEVA Hotels, η οποία διαθέτει εμβληματικό ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πανικό και αβεβαιότητα τόσο στους κατοίκους όσο και στους φιλοξενούμενους.

Όπως είπε, πολλοί επισκέπτες επέλεξαν να παραμείνουν εντός των ξενοδοχειακών μονάδων, ακολουθώντας οδηγίες ασφαλείας.

Οι Αρχές εμφανίζονται σε επιφυλακή, με τα συστήματα αεράμυνας να παραμένουν ενεργά και τις ξενοδοχειακές μονάδες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των φιλοξενούμενων.

Με τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σημείο καμπής ο θάνατος Χαμενεϊ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν «θα συνεχιστούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο» και δεν θα σταματήσουν «πριν επιτευχθούν οι στόχοι».

Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού και άλλους αξιωματούχους της άμυνας, ο Κατζ τόνισε ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «αποτελεί σημείο καμπής».

«Όλοι ελπίζουμε ότι η δράση αυτή θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε, ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει να ανατρέψει αυτό το καθεστώς για τον εαυτό του, για εμάς και για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που παρέθεσε το γραφείο του.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους – Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει σήμερα περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη έχει επιταχύνει εκ νέου την παραγωγή της μετά τον πόλεμο του Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με τους IDF, πριν από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025 είχε εντοπιστεί προσπάθεια του Ιράν να επιταχύνει σημαντικά τον ρυθμό παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και να αυξήσει το απόθεμά του από περίπου 3.000 σε 8.000 εντός δύο ετών.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του Ιουνίου, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 500 πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι κατέστρεψε εκατοντάδες πυραύλους με πλήγματα εναντίον στόχων στο ιρανικό έδαφος, ενώ υποστήριξε ότι απέτρεψε την παραγωγή επιπλέον 1.500 πυραύλων μέσω επιθέσεων σε υποδομές κατασκευής.

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τους IDF, το Ιράν καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων παραγωγής πυραύλων, κατασκευάζοντας δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα. Ο ρυθμός παραγωγής, όπως επισημαίνεται, ακολουθεί ανοδική πορεία το τελευταίο διάστημα.

Οι IDF εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει πλέον περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η κατοχή πυραύλων από ένα καθεστώς που επιδιώκει την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ συνιστά υπαρξιακή απειλή», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι «δεν θα επιτρέψει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες και θα συνεχίσει να ενεργεί για την εξάλειψη κάθε αναδυόμενης απειλής κατά των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ, οπουδήποτε και οποτεδήποτε».

CNN: Θάνατος Χαμενεΐ – Μια επικίνδυνα απλή λύση σε ένα περίπλοκο πρόβλημα

Η μακροχρόνια διακυβέρνηση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν είχε χαρακτηριστεί από κακοδιαχείριση και βία, όπως κατέδειξε και ένα από τα πιο βάναυσα επεισόδια καταστολής του ιρανικού λαού λίγο πριν τον θάνατό του, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η εξόντωσή του έχει πυροδοτήσει εορτασμούς στην Τεχεράνη, αλλά και ένα 40ήμερο επίσημο πένθος και έναν αγώνα για ό,τι έχει απομείνει από το ισλαμικό καθεστώς να αποφασίσει τι θα ακολουθήσει, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Πούτιν: Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ

Τα συλλυπητήριά του στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέφρασε ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των μελών της οικογένειάς του», αναφέρει η ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος ηγέτης επισημαίνει ότι η δολοφονία διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου και σημειώνει ότι ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως ένας εξαιρετικός πολιτικός που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσο-ιρανικών σχέσεων.

Κίνα: Καταδικάζει ΗΠΑ και Ισραήλ για τη δολοφονία του Χαμενεΐ

Η Κίνα δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα» τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιολά Αλί Χαμενεΐ, από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ζητώντας εκ νέου τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως αναφέρει το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP.

Η δολοφονία αποτελεί «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας του Ιράν, προσβολή στους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και στις βασικές νόρμες των διεθνών σχέσεων», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει έντονα αυτό», πρόσθεσε, ζητώντας «άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Η καταδίκη ήρθε λίγο μετά την αναφορά των κινεζικών κρατικών μέσων για τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του κορυφαίου διπλωμάτη της Κίνας, Γουάνγκ Γι, και του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, έγινε με πρωτοβουλία του Λαβρόφ, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι η «κατάφωρη δολοφονία ενός κυρίαρχου ηγέτη και η υποκίνηση αλλαγής καθεστώτος» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι «απαράδεκτη».

Ο φόβος της φον ντερ Λάινεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πραγματικός «κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης», καθώς το Ιράν και το Ισραήλ εξαπολύουν νέες επιθέσεις μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Μοντ Μπρεζόν: Η Γαλλία δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένη από τον θάνατο του Αλί Χαμενεϊ

Η Γαλλία δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένη από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά εναπόκειται στον λαό του Ιράν να επιλέξει το μέλλον του δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν.

«Ο μουλάς Χαμενεΐ ήταν ένας αιμοδιψής δικτάτορας που καταπίεζε τον λαό του, αντιμετώπιζε με αχρειότητα τις γυναίκες, τους νέους και τις μειονότητες, και ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων πολιτών στη χώρα του και στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, μπορούμε μόνο να χαιρετίσουμε τον θάνατό του», δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό.

Η Μπρεζόν δήλωσε επίσης ότι το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών θα πράξει τα δέοντα για την αναχώρηση των Γάλλων πολιτών, που το επιθυμούν, από τη Μέση Ανατολή, όταν αυτό θα καταστεί εφικτό. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα το βράδυ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου άμυνας και εθνικής ασφάλειας που κάλεσε εκ νέου ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν.

Μερτς: Η Γερμανία δεν συμμετέχει στις επιθέσεις κατά του Ιράν

Με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συντονίζεται στενά με συμμάχους και εταίρους ιδιαίτερα στο πλαίσιο της λεγόμενης ομάδας Ε3 ,με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μίλησε επίσης τηλεφωνικά και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και άλλους εταίρους στη Μέση Ανατολή.

Πάπας Λέων: «Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με τα όπλα»

Απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθώ με βαθιά ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τις δραματικές αυτές ώρες. Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές και ούτε με τα όπλα, τα οποία σπέρνουν καταστροφή, πόνο και θάνατο, αλλά μόνον με έναν λογικό, αυθεντικό και υπεύθυνο διάλογο» δήλωσε ο ποντίφικας

«Ενώπιον της πιθανότητας μιας τραγωδίας τεραστίων διαστάσεων, απευθύνω με βαθιά ανησυχία έκκληση προς τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική υποχρέωση να σταματήσουν την δίνη της βίας, πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο. Η διπλωματία ας ξαναβρεί τον ρόλο της και ας προαχθεί το καλό των λαών, οι οποίοι προσδοκούν μια ειρηνική συνύπαρξη, που να βασίζεται στην δικαιοσύνη. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την ειρήνη», πρόσθεσε ο πάπας.

Χριστοδουλίδης: Ο Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι η Κύπρος δεν υπήρξε στόχος ιρανικών πυραύλων

Μέσα από ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κιρ Στάρμερ σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «επιβεβαίωσε σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν υπήρξε στόχος πυραύλων. Διατηρούμε άμεση επικοινωνία. Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις».

Ο πρόεδρος της Κύπρου συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.



«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @Christodulides συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών», αναφέρει ανακοίνωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @Christodulides συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Η Χεζμπολάχ δεσμεύθηκε «να αντιμετωπίσει την επίθεση» των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι «θα αντιμετωπίσει την επίθεση» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, η οποία κόστισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ.

«Θα εκπληρώσουμε το καθήκον μας αντιμετωπίζοντας την επίθεση», διαβεβαίωσε ο Κάσεμ, προσθέτοντας: «όποιες κι αν είναι οι θυσίες, δεν θα εγκαταλείψουμε (…) το πεδίο της αντίστασης».

Η Χεζμπολάχ δεν έχει επέμβει από την έναρξη χθες των πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Σήμερα το απόγευμα οργανώνει συγκέντρωση στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού «σε ένδειξη υποστήριξης» προς το Ιράν, ενώ έχει καλέσει τα τεμένη να απαγγείλουν το Κοράνι και να οργανώσουν τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ.

Ο Κάσεμ, που διαδέχθηκε τον Χασάν Νασράλα ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024, σημείωσε στην ανακοίνωσή του ότι η δολοφονία του Χαμενεΐ και πολλών άλλων Ιρανών αξιωματούχων αντιπροσωπεύει “το αποκορύφωμα του εγκλήματος”.

Οι ηγέτες του Λιβάνου ανησυχούν για τυχόν εμπλοκή της Χεζμπολάχ στη σύρραξη. Η σιιτική οργάνωση δεν επενέβη στον πόλεμο που ξέσπασε τον Ιούνιο του 2025 μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε σε ανακοίνωσή του “παράνομα” τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτιμώντας ότι αποκαλύπτουν «τη γκανγκστερική φύση» της Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο KCNA.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «συνιστούν μια εντελώς παράνομη πράξη επίθεσης και αποτελούν την πιο ειδεχθή μορφή παραβίασης της κυριαρχίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων από και προς χώρες της Μέσης Ανατολής

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σήμερα, ακυρώθηκαν 45 αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων. Το θέμα του επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχουν ανοίξει και οι σχετικές πλατφόρμες.

Από πλευράς τους, οι αεροπορικές, μετά τις ήδη ανακοινωθείσες ακυρώσεις πτήσεων επανεξετάζουν συνεχώς τα πλάνα τους παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και παραπέμποντας σε συνεχείς ενημερώσεις. Η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, η AEGEAN έχει προχωρήσει μόνο για σήμερα σε 10 ακυρώσεις πτήσεων, είτε πρόκειται για αναχωρήσεις είτε για αφίξεις από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Ντουμπάι, Αμπου Ντάμπι και ακόμη 10 είναι προγραμματισμένες για αύριο 2 Μαρτίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της παράτασης της αναστολής των πτήσεων και πέραν της 3ης Μαρτίου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Αντίστοιχα και η άλλη εγχώρια αεροπορική, η SKY Express έχει ενημερώσει ότι, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις στη σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον έως Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Οι εξελίξεις αξιολογούνται συνεχώς σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και οι εταιρείες θα προχωρούν συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματός τους για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις της προς Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ

Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις της που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα προς τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ, ως αποτέλεσμα των ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης.



Η αναστολή των πτήσεων ήρθε να προστεθεί στην ήδη ανακοινωμένη ακύρωση των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ.



«Η Air France θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πτήσεων προς αυτούς τους προορισμούς για τις επόμενες ημέρες σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ανέφερε η γαλλική αεροπορική εταιρεία σε δήλωσή της.

Στο στόχαστρο τα πετρελαιοφόρα

Η κλιμάκωση της έντασης στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής έλαβε νέα τροπή την Κυριακή, καθώς το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, MKD VYOM, χτυπήθηκε από βλήμα ενώ έπλεε έμφορτο ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 44,4 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Μουσκάτ, σε μια περιοχή που θεωρείται κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή τροφοδοσία ενέργειας.

Το πλήγμα αυτό έρχεται να προστεθεί στη γενικευμένη αναταραχή που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, όπου λίγες ώρες νωρίτερα σημειώθηκε πλήγμα στο τάνκερ Skylight.

Αναστολή δρομολογίων στη Διώρυγα του Σουέζ

Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία Maersk ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναστέλλει προσωρινά τα δρομολόγια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και του στενού Bab el-Mandeb, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να δέχεται αποστολές προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Περισσότερα σε λίγο…

