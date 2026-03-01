Ελληνική θαλαμηγός έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν (Video)

Βίντεο έστειλαν στον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ Γιώργο Βάλλη μέλη πληρώματος θαλαμηγού που έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ λόγω της σύρραξης, ενώ στα πλάνα φαίνεται η αναχαίτιση των ιρανικών επιθέσεων.

Ο κ. Βάλλης μιλώντας στο topontiki ανέφερε ότι οι Έλληνες του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν κάποια συνδρομή των Αρχών για τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή μεταφορά τους.

Διαβάστε επίσης:

Νέες απειλές Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους τις επόμενες ημέρες» – Το μήνυμα στους Ιρανούς (Video)

Ακυρώνονται 45 πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Ντουμπάι (Video)

Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση