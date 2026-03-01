search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 13:36

Ελληνική θαλαμηγός έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν (Video)

01.03.2026 13:36
katar iran (1)

Βίντεο έστειλαν στον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ Γιώργο Βάλλη μέλη πληρώματος θαλαμηγού που έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ λόγω της σύρραξης, ενώ στα πλάνα φαίνεται η αναχαίτιση των ιρανικών επιθέσεων.

Ο κ. Βάλλης μιλώντας στο topontiki ανέφερε ότι οι Έλληνες του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουν κάποια συνδρομή των Αρχών για τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή μεταφορά τους.

Διαβάστε επίσης:

Νέες απειλές Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους τις επόμενες ημέρες» – Το μήνυμα στους Ιρανούς (Video)

Ακυρώνονται 45 πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Ντουμπάι (Video)

Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:16
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3