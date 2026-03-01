Νέες απειλές Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους τις επόμενες ημέρες» – Το μήνυμα στους Ιρανούς (Video)

Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «καθεστώτος» στο Ιράν, τις επόμενες ημέρες, απειλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς: «Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί».

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

«Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε τη δουλειά, να ανατρέψετε το καθεστώς της τρομοκρατίας που έχει πικράνει τις ζωές σας», προέτρεψε, τονίζοντας: «η βοήθεια που λαχταρούσατε έχει φτάσει τώρα. Η βοήθεια έχει φτάσει και τώρα ήρθε η ώρα να ενωθείτε για μια ιστορική αποστολή».

Ισραήλ: Καταστρέψαμε τα μισά αποθέματα πυραύλων του Ιράν

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει «περίπου τα μισά» αποθέματα πυραύλων του Ιράν από χθες Σάββατο.

«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης:

Ακυρώνονται 45 πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Ντουμπάι (Video)

Κυνική η δολοφονία Χαμενεΐ – Παραβιάζει κάθε ηθική και το Διεθνές Δίκαιο: Η πρώτη αντίδραση Πούτιν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση

«Δεν ισχύει»: Διαψεύδει η Λευκωσία τις δηλώσεις του Λονδίνου για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν