ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:00
01.03.2026 13:21

Νέες απειλές Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους τις επόμενες ημέρες» – Το μήνυμα στους Ιρανούς (Video)

01.03.2026 13:21
Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «καθεστώτος» στο Ιράν, τις επόμενες ημέρες, απειλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε, απευθυνόμενος στους Ιρανούς: «Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί».

«Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε τη δουλειά, να ανατρέψετε το καθεστώς της τρομοκρατίας που έχει πικράνει τις ζωές σας», προέτρεψε, τονίζοντας: «η βοήθεια που λαχταρούσατε έχει φτάσει τώρα. Η βοήθεια έχει φτάσει και τώρα ήρθε η ώρα να ενωθείτε για μια ιστορική αποστολή».

Ισραήλ: Καταστρέψαμε τα μισά αποθέματα πυραύλων του Ιράν

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει «περίπου τα μισά» αποθέματα πυραύλων του Ιράν από χθες Σάββατο.

«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

Περισσότερα σε λίγο…

