Δολοφονία Χαμενεϊ: Νεκρά 4 μέλη της οικογένειας του και το «θρίλερ» με τη σορό του – Η στιγμή του χτυπήματος στο παλάτι του (Video)

Ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανοισραηλινές επιδρομές και σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε και ανακτήθηκε με επιτυχία από τα ερείπια του συγκροτήματός του στο κέντρο της Τεχεράνης.

Η επιχείρηση έγινε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν από τη CIA. Όπως αναφέρουν οι New York Times, η αμερικανική υπηρεσία Πληροφοριών διαβίβασε στο Ισραήλ λεπτομερείς και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες, ότι ο Χαμενεΐ θα παρευρίσκονταν σε σύσκεψη ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο στην Τεχεράνη.

תיעוד מהדקות האחרונות: השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן pic.twitter.com/5kh5WcLKTf — Israeli Air Force (@IAFsite) March 1, 2026

Το Reuters μετέδωσε πως η σορός του βρέθηκε στο σπίτι του, πληροφορία που όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε από την πρώτη στιγμή όργιο συνωμοσιολογίας. Ισραηλινές πηγές αποκάλυψαν ότι ένας πράκτορας της Μοσάντ φωτογράφισε τη σορό του Ιρανού ηγέτη στο σημείο και έστειλε το υλικό απευθείας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🔥Mossad agents were embedded so close to Khamenei that not only did they relay the precise meeting time & location of the Supreme Leader & top IRGC officials, THEY TOOK PHOTOS OF HIS DEAD BODY BEFORE IRAN COULD EVEN CONFIRM KHAMENEI WAS KILLED‼️ — SilverTrade (@silvertrade) March 1, 2026

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε πως ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είδαν άμεσα τη φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ, αφότου ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) που επικαλείται δύο μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, επιβεβαίωσε επίσης ότι ελήφθησαν πραγματικά φωτογραφικά στοιχεία από την ανακτηθείσα σορό του Χαμενεΐ. Οι εικόνες φέρεται να διαβιβάστηκαν απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ως οριστική απόδειξη για την επιτυχημένη επίθεση.

⭕🇮🇷🇮🇱 Like a movie, but real! Who was the agent on the scene who survived the attack and then documented it?



Israeli sources have revealed that a Mossad agent documented the body of Iranian leader Ali Khamenei at the scene and sent the footage directly to Prime Minister… pic.twitter.com/5eX91tLYfK — Defence Index (@Defence_Index) March 1, 2026

Στην πρώτη ομοβροντία επιθέσεων κατά του Ιράν χθες το πρωί, το Ισραήλ πραγματοποίησε μαζική επίθεση στο συγκρότημα του Χαμενεΐ. Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ είχε καταφέρει να σκοτώσει τον Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα στους Times of Israel.

Οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ. Η φωτογραφία, που κοινοποίησε ο δημοσιογράφος των New York Times, Κρίστιαν Τρίμπερτ, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δείχνει το συγκρότημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς στις αεροπορικές επιδρομές.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τουλάχιστον τέσσερα μέλη της οικογένειας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, οι νεκροί είναι η κόρη του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο γαμπρός του, ένα από τα εγγόνια του και η νύφη του. Η αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή φέρεται να έπληξε ένα συγκρότημα κατοικιών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης.

Ο θάνατος των μελών της οικογένειας του Χαμενεΐ επιβεβαιώθηκε επίσης από το πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua και το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, τα οποία επικαλέστηκαν επίσημες ανακοινώσεις από το γραφείο του ανώτατου ηγέτη.

Αυτή η ανακοίνωσε ακολούθησε αναφορές από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επιβεβαίωναν τον θάνατο του 86χρονου Αλί Χαμενεΐ ως αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Νεκρός ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν, Γκολάμρεζα Ρεζάιαν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο στρατηγός Γκολάμρεζα Ρεζάιαν, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, σκοτώθηκε μετά τις χθεσινές επιθέσεις του εχθρού», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ο αστάθμητος παράγοντας Τραμπ, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και το Ιράν

Super league: Η περιφέρεια «απειλεί» την πρώτη τριάδα

Εγκλωβισμένη στο Αμπού Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη