search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 02:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 14:19

Δεύτερο πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

01.03.2026 14:19
stena ormouz ploia – new

Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα «άγνωστης προέλευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το πλοίο χτυπήθηκε πάνω από την ίσαλο γραμμή, βόρεια του Ομάν.

«Παρόλο που αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε πάρει φωτιά, τώρα έχει αναφερθεί ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, προσθέτοντας ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει σήμερα ο οργανισμός, μετά την αναφορά περιστατικού ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν στο Στενό του Ορμούζ, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου και LNG, έχουν αγκυροβολήσει στα ανοιχτά νερά του Κόλπου πέρα ​​από το Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης:

Μπαχρέιν: Το Ιράν χτύπησε το ξενοδοχείο «Crowne Plaza» – Εντολή εκκένωσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ (Video)

Ελληνική θαλαμηγός έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν (Video)

Νέες απειλές Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους τις επόμενες ημέρες» – Το μήνυμα στους Ιρανούς (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:16
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3