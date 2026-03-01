Δεύτερο πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα «άγνωστης προέλευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το πλοίο χτυπήθηκε πάνω από την ίσαλο γραμμή, βόρεια του Ομάν.

«Παρόλο που αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε πάρει φωτιά, τώρα έχει αναφερθεί ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, προσθέτοντας ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει σήμερα ο οργανισμός, μετά την αναφορά περιστατικού ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν στο Στενό του Ορμούζ, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου και LNG, έχουν αγκυροβολήσει στα ανοιχτά νερά του Κόλπου πέρα ​​από το Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης:

Μπαχρέιν: Το Ιράν χτύπησε το ξενοδοχείο «Crowne Plaza» – Εντολή εκκένωσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ (Video)

Ελληνική θαλαμηγός έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν (Video)

Νέες απειλές Νετανιάχου: «Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους τις επόμενες ημέρες» – Το μήνυμα στους Ιρανούς (Video)