Μπαχρέιν: Το Ιράν χτύπησε το ξενοδοχείο «Crowne Plaza» – Εντολή εκκένωσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ (Video)

Το Μπαχρέιν βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων ιρανικών επιθέσεων, που πλήττουν τουριστικά καταλύματα της πρωτεύουσας, προκαλώντας πανικό στην πόλη.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο «Crowne Plaza Hotel», στη Μανάμα, στοχοποιήθηκε σε μια επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, προκάλεσε υλικές ζημιές «αλλά καμία απώλεια ζωής».

🇧🇭 Bahrain authorities confirmed a strike on the Manama Crown Plaza hotel



The attack caused property damage, but there were no casualties, the Bahraini Interior Ministry reported. pic.twitter.com/cdzzIdQRBJ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Παρά τη διαβεβαίωση αυτή, η αμερικανική πρεσβεία στο Μπαχρέιν εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X, στην οποία αναφέρεται πως επιβεβαιώθηκε επίθεση στο ξενοδοχείο Crown Plaza, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς.

What is this Iranian fetish of targeting 5 star hotels !!!



📍Crown Plaza, Bahrain pic.twitter.com/gce1VGQoyH — Maj Digvijay Singh Rawat, Kirti Chakra (Retd) (@Dig_raw21) March 1, 2026

Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς μόλις χθες το Μπαχρέιν ανέφερε ότι μια πυραυλική επίθεση είχε ως στόχο το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τρία κτίρια στην πρωτεύουσα.

Security Alert: Update 5 – U.S. Embassy Manama, Bahrain – U.S. government personnel moved from hotels (March 1, 2026)



The U.S. Embassy in Bahrain is tracking confirmed reports the Crowne Plaza Hotel in Manama was struck on March 1, 2026, resulting in injuries. We advise U.S.… pic.twitter.com/Ehok919Mg7 — U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) March 1, 2026

Υπό τον φόβο ότι τα ξενοδοχεία ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους σε μια ιρανική επίθεση, η πρεσβεία των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα.

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u February 28, 2026

Η εικόνα του χάους συμπληρώνεται από τις μαρτυρίες ανθρώπων, με ανταποκριτή του AFP να αναφέρει ότι είδε ζημιές στο ξενοδοχείο, έπειτα από ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή.

Footage after Iranian drones struck the Crowne Plaza Hotel in Manama, Bahrain. pic.twitter.com/S8bSwZhGtD — Wasi Malik (@wasimalik101) March 1, 2026

