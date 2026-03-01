Μπαχρέιν: Το Ιράν χτύπησε το ξενοδοχείο «Crowne Plaza» – Εντολή εκκένωσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Μπαχρέιν βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων ιρανικών επιθέσεων, που πλήττουν τουριστικά καταλύματα της πρωτεύουσας, προκαλώντας πανικό στην πόλη.
Όπως μεταδίδει το Associated Press, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο «Crowne Plaza Hotel», στη Μανάμα, στοχοποιήθηκε σε μια επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, προκάλεσε υλικές ζημιές «αλλά καμία απώλεια ζωής».
Παρά τη διαβεβαίωση αυτή, η αμερικανική πρεσβεία στο Μπαχρέιν εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X, στην οποία αναφέρεται πως επιβεβαιώθηκε επίθεση στο ξενοδοχείο Crown Plaza, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς.
Η επίθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς μόλις χθες το Μπαχρέιν ανέφερε ότι μια πυραυλική επίθεση είχε ως στόχο το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τρία κτίρια στην πρωτεύουσα.
Υπό τον φόβο ότι τα ξενοδοχεία ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους σε μια ιρανική επίθεση, η πρεσβεία των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τα ξενοδοχεία της Μανάμα.
Η εικόνα του χάους συμπληρώνεται από τις μαρτυρίες ανθρώπων, με ανταποκριτή του AFP να αναφέρει ότι είδε ζημιές στο ξενοδοχείο, έπειτα από ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή.
