Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν έκλεισε τα στενά του Ορμούζ – «Στραγγαλίζει» την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, κίνδυνος για την ενεργειακή ασφάλεια

Δραματικές είναι πλέον οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης μετέδωσε ηχητικό μήνυμα προς όλα τα πλοία, ανακοινώνοντας ότι απαγορεύεται πλέον η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και ότι «κανένα πλοίο, με κανέναν τρόπο, δεν επιτρέπεται να περνά» με την ανακοίνωση να προκαλεί έντονη ανησυχία στη ναυτιλιακή και ενεργειακή αγορά.

Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) αναφέρει επίσης ότι έχει λάβει πολλές αναφορές, από εξωτερικές πηγές, ότι πλοία έχουν λάβει προειδοποιήσεις για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα MarineTraffic, μεγάλος αριθμός δεξαμενόπλοιων έχει αγκυροβολήσει σε ασφαλή απόσταση βορειοδυτικά και νότια των Στενών, ενώ περιορισμένος αριθμός συνεχίζει τη διέλευση. Η εικόνα αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών, καθώς πρόκειται για κρίσιμο πέρασμα του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ, πλάτους μόλις 21 μιλίων, αποτελούν «σημείο συμφόρησης» για περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής. Από εκεί διέρχεται σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου των χωρών του Περσικού Κόλπου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και πλήρης και μακροχρόνιος αποκλεισμός θεωρείται δύσκολος. Το Ιράν θα έπρεπε να διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής, ενώ μια τέτοια κίνηση θα στερούσε από το ίδιο σημαντικά έσοδα, δεδομένου ότι περίπου το ήμισυ των κρατικών εσόδων προέρχεται από τις εξαγωγές αργού.

Σύμφωνα με τον OPEC, το Ιράν παράγει κατά μέσο όρο 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου το 4% της παγκόσμιας παραγωγής, παραμένοντας ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός διεθνώς, παρά τις κυρώσεις. Για την παράκαμψή τους χρησιμοποιεί «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, διαθέτοντας το πετρέλαιο με σημαντικές εκπτώσεις.

