Εικόνες «Αποκάλυψης» στο Ντουμπάι: Συγκλονιστικά video από την επίθεση στο Palm με φλόγες να «αγκαλιάζουν» ολόκληρα κτίρια

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Ντουμπάι έπειτα ισχυρή έκρηξη που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στη χώρα. Πολλά βίντεο που δημοσιεύονται στο Χ δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή του Palm Jumeirah.

Άλλο βίντεο καταγράφει τις φλόγες να ξεσπούν σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν στην πόλη Ντουμπάι, μετά από ιρανικές επιθέσεις που φέρονται να στόχευαν αμερικανικούς στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

An Iranian missile just hit Dubai. pic.twitter.com/KAaZljFrnO — IamFed (@IamFed2) February 28, 2026

Φλόγες και καπνός φαίνονται σε συγκρότημα ξενοδοχείων στο Palm, μία από τις πλέον τουριστικές και πολυτελείς περιοχές των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

BREAKING — Blast heard, fire and smoke rising from hotel on Dubai’s Palm



Video below sent to me by contact there. pic.twitter.com/M7xAjvAQaP — Timour Azhari (@timourazhari) February 28, 2026

Hell of a day to have moved to Dubai on a one way ticket!! Video from my hotel room of an intercept over Palm Jumeirah. Dozens of emergency vehicles going up the Palm now. pic.twitter.com/IwjQjNYIbH February 28, 2026

Σύμφωνα με τις αναφορές η έκρηξη πιθανότατα προέρχεται από υπολείμματα από αναχαιτισμένους πυραύλους που έπεσαν στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν πλήγμα από το Ιράν εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

This is over my home in Dubai Marina pic.twitter.com/TMNF7pQbc5 February 28, 2026

Πολλά βίντεο στο Χ δείχνουν στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ακούγονται σειρήνες και φωνές κατοίκων και τουριστών.

[ 🇦🇪 ÉMIRATS ARABES UNIS | 🇮🇷 IRAN ]



🔸 Un incendie est en cours dans le quartier de Palm Jumeirah à Dubaï. pic.twitter.com/7zsyPLi0zV February 28, 2026

