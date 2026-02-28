Εικόνες «Αποκάλυψης» στο Ντουμπάι: Συγκλονιστικά video από την επίθεση στο Palm με φλόγες να «αγκαλιάζουν» ολόκληρα κτίρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Ντουμπάι έπειτα ισχυρή έκρηξη που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στη χώρα. Πολλά βίντεο που δημοσιεύονται στο Χ δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή του Palm Jumeirah.
Άλλο βίντεο καταγράφει τις φλόγες να ξεσπούν σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν στην πόλη Ντουμπάι, μετά από ιρανικές επιθέσεις που φέρονται να στόχευαν αμερικανικούς στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Φλόγες και καπνός φαίνονται σε συγκρότημα ξενοδοχείων στο Palm, μία από τις πλέον τουριστικές και πολυτελείς περιοχές των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με τις αναφορές η έκρηξη πιθανότατα προέρχεται από υπολείμματα από αναχαιτισμένους πυραύλους που έπεσαν στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν πλήγμα από το Ιράν εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Πολλά βίντεο στο Χ δείχνουν στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ακούγονται σειρήνες και φωνές κατοίκων και τουριστών.
