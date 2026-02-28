Επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν: Καταδικάζει η Ρωσία, έπαινοι Ζελένσκι προς τον Τραμπ

Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσαν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε στόχους στο Ιράν, επιθέσεις που προκαλούν αντίποινα από την πλευρά της Τεχεράνης.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του στο Telegram ανέφερε ότι «η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ έχουν για άλλη μια φορά επιδοθεί σε μια επικίνδυνη πορεία που οδηγεί γρήγορα την περιοχή προς μια ανθρωπιστική, οικονομική και ενδεχομένως ακόμη και ραδιολογική καταστροφή», προσθέτοντας ότι «oι σοβαρές επιπτώσεις αυτών των άστοχων ενεργειών για το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, του οποίου ο ακρογωνιαίος λίθος είναι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών όπλων (NPT), αγνοούνται επιδεικτικά».

Αναλυτικά, το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο έδαφος του Ιράν.

Η έκταση και ο χαρακτήρας των στρατιωτικών, πολιτικών και προπαγανδιστικών προετοιμασιών που προηγήθηκαν αυτής της απερίσκεπτης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια σκόπιμη, προμελετημένη και απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα τις θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Είναι ιδιαίτερα κατακριτέο το γεγονός ότι αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιούνται για άλλη μια φορά υπό το πρόσχημα της ανανεωμένης διαπραγματευτικής διαδικασίας, η οποία φαινομενικά αποσκοπεί στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ομαλοποίησης της κατάστασης γύρω από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αυτό συμβαίνει παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στη ρωσική πλευρά ότι το Ισραήλ δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να εμπλακεί σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας του ΟΗΕ και του ΔΟΑΕ, πρέπει να προβεί επειγόντως σε αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση αυτών των ανεύθυνων ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στην υπονόμευση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ έχουν για άλλη μια φορά επιδοθεί σε μια επικίνδυνη πορεία που οδηγεί γρήγορα την περιοχή προς μια ανθρωπιστική, οικονομική και ενδεχομένως ακόμη και ραδιολογική καταστροφή.

Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι προφανείς και έχουν δηλωθεί ανοιχτά: να διαλύσουν τη συνταγματική τάξη και να απομακρύνουν την ηγεσία ενός κράτους που θεωρούν ανεπιθύμητο, επειδή αρνήθηκε να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονικής πίεσης. Η ευθύνη για τις επιπτώσεις αυτής της ανθρωπογενούς κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της απρόβλεπτης αλυσιδωτής αντίδρασης και της σπειροειδούς κλιμάκωσης της βίας, βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ίδιους.

Οι σοβαρές επιπτώσεις αυτών των απερίσκεπτων ενεργειών για το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, του οποίου ακρογωνιαίος λίθος είναι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), αγνοούνται ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, το αμερικανο-ισραηλινό δίδυμο επιδιώκει να καλύψει τις ενέργειές του με μια υποτιθέμενη ανησυχία για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο βομβαρδισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΔΟΑΕ είναι απαράδεκτος.

Ουσιαστικά, τα κίνητρα της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ δεν έχουν καμία σχέση με τους στόχους του καθεστώτος μη διάδοσης. Ακόμη και αυτοί δεν μπορούν παρά να καταλάβουν ότι βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο της ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, στην ουσία ωθούν τις χώρες σε όλο τον κόσμο – και τη Μέση Ανατολή ειδικότερα – να αναζητήσουν ακόμη πιο σοβαρά μέσα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών.

Ο συνεχής και συστηματικός χαρακτήρας των αποσταθεροποιητικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η αμερικανική κυβέρνηση κατά των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς νομικής τάξης τους τελευταίους μήνες προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Μεταξύ των αρχών που παραβιάστηκαν συγκαταλέγονται η μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις, η αποκήρυξη της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας και η ειρηνική επίλυση διεθνών διαφορών.

Καλούμε για άμεση επιστροφή στην πολιτική και διπλωματική οδό. Η Ρωσία, όπως πάντα, είναι έτοιμη να συμβάλει στην προώθηση ειρηνικών λύσεων που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ισορροπημένη συνεκτίμηση των συμφερόντων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε να επικροτεί την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, καλώντας την Ουάσινγκτον να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα και στη χώρα του. Αναλυτικά, ο Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου εξελίσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Δυστυχώς, η Ουκρανία γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Αν και οι Ουκρανοί δεν απείλησαν ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς επέλεξε να γίνει συνεργός του Πούτιν και του προμήθευσε drones “shahed”, και όχι μόνο τα ίδια τα drones, αλλά και την τεχνολογία για την κατασκευή τους. Το Ιράν προμήθευσε επίσης και άλλα όπλα στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πλήρους πολέμου, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 drone τύπου shahed εναντίον του ουκρανικού λαού, των πόλεων και των ενεργειακών υποδομών. Άλλα έθνη έχουν επίσης υποφέρει από την τρομοκρατία που υποστηρίζεται από το Ιράν. Επομένως, είναι δίκαιο να δοθεί στον ιρανικό λαό η ευκαιρία να απαλλαγεί από ένα τρομοκρατικό καθεστώς και να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των εθνών που έχουν υποφέρει από την τρομοκρατία που προέρχεται από το Ιράν.

Η θέση μας είναι γνωστή και η Ουκρανία την έχει δηλώσει επανειλημμένα, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης δήλωσης. Είναι σημαντικό να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Είναι σημαντικό να αποτραπεί η επέκταση του πολέμου. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργούν αποφασιστικά. Όποτε υπάρχει αμερικανική αποφασιστικότητα, οι παγκόσμιοι εγκληματίες αποδυναμώνονται. Αυτή η αντίληψη πρέπει να γίνει κατανοητή και από τους Ρώσους.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωρίζουν την ημέρα ή την ώρα, αλλά κάθε πράξη κακίας, τρομοκρατίας και επιθετικότητας εναντίον γειτόνων τελικά συναντά μια δίκαιη ανταπόκριση. Αναμένουμε ότι, τελικά, η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα γίνει ασφαλέστερη και πιο σταθερή. Πολλά έχουν ήδη αλλάξει προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να βοηθήσει κάθε έθνος, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η δικαιοσύνη και να μειωθούν τα τρομοκρατικά καθεστώτα».

