ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 17:09

Τουρκία: Επικίνδυνες εξελίξεις για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και της παγκόσμιας σταθερότητας – Καλούμε να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις

28.02.2026 17:09
Η Άγκυρα εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και κάλεσε όλα τα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης.

«Οι εξελίξεις που ξεκίνησαν με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και συνεχίστηκαν με το Ιράν να στοχεύει τρίτες χώρες, είναι τέτοιας φύσης που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής μας και την παγκόσμια σταθερότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών».

«Ανησυχούμε βαθιά για όλες τις ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν τη ζωή αθώων πολιτών και καταδικάζουμε τις προκλήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας. Καλούμε όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις», σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση, τονίζεται, επίσης, ότι τα ζητήματα στην περιοχή πρέπει να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα και επισημαίνεται πως η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στη διαμεσολάβηση.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται στις εμπλεκόμενες χώρες καθώς, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η ασφάλεια των πολιτών μας που ζουν στις σχετικές χώρες αποτελεί προτεραιότητά μας και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

