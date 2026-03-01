Ιράν: Χτύπησε πετρελαιοφόρο σε λιμάνι του Ομάν – 4 τραυματίες (Video)

Το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο πλοίο ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα 4 μέλη του πληρώματος να έχουν τραυματιστεί.

Από την πλευρά του το CNN, το οποίο επικαλείται την κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Ομάν, αναφέρει ότι το εμπορικό λιμάνι Duqm της χώρας δέχτηκε επίθεση από δύο drones, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος.

🚨 SHOCK: Oman’s Port of Duqm hit by 2 Iranian drones! 🇴🇲

Despite Oman's role as a key mediator, the region’s "neutral zone" has been breached. One worker injured as a housing unit was struck. The Gulf's immunity is officially over. 📉🔥#Oman #Breaking #IranWar pic.twitter.com/KEeGRTUQ0Z — Ashish Tomar🇮🇳 (@ashishtomar3108) March 1, 2026

«Το ένα από τα drones χτύπησε μια μονάδα στέγασης εργαζομένων, τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο, ενώ τα συντρίμμια του άλλου έπεσαν σε μια περιοχή κοντά στις δεξαμενές καυσίμων χωρίς να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές», ανέφερε η κρατική υπηρεσία ειδήσεων του Ομάν, επικαλούμενη πηγή της υπηρεσίας ασφαλείας.

Η αμερικανική πρεσβεία της πρωτεύουσας του Ομάν, Μουσκάτ, εξέδωσε την Κυριακή προειδοποίηση ασφαλείας, με την οποία έδινε οδηγίες στο προσωπικό και στους Αμερικανούς στο Ομάν να παραμείνουν στα καταφύγιά τους «λόγω των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων έξω από τη πόλη».

