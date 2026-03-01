Πάπας Λέων: «Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές και όπλα»

Απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθώ με βαθιά ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τις δραματικές αυτές ώρες. Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές και ούτε με τα όπλα, τα οποία σπέρνουν καταστροφή, πόνο και θάνατο, αλλά μόνον με έναν λογικό, αυθεντικό και υπεύθυνο διάλογο» δήλωσε ο ποντίφικας

«Ενώπιον της πιθανότητας μιας τραγωδίας τεραστίων διαστάσεων, απευθύνω με βαθιά ανησυχία έκκληση προς τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική υποχρέωση να σταματήσουν την δίνη της βίας, πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο. Η διπλωματία ας ξαναβρεί τον ρόλο της και ας προαχθεί το καλό των λαών, οι οποίοι προσδοκούν μια ειρηνική συνύπαρξη, που να βασίζεται στην δικαιοσύνη. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την ειρήνη», πρόσθεσε ο πάπας.

Διαβάστε επίσης:

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: «Νόμιμο καθήκον η εκδίκηση» λέει η Τεχεράνη – Εκρήξεις σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν

Μπαχρέιν: Το Ιράν χτύπησε το ξενοδοχείο «Crowne Plaza» – Εντολή εκκένωσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ (Video)

Ελληνική θαλαμηγός έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν (Video)