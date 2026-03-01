search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 02:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 15:20

Πάπας Λέων: «Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές και όπλα»

01.03.2026 15:20
papas-leon-christmas

Απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθώ με βαθιά ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τις δραματικές αυτές ώρες. Η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές και ούτε με τα όπλα, τα οποία σπέρνουν καταστροφή, πόνο και θάνατο, αλλά μόνον με έναν λογικό, αυθεντικό και υπεύθυνο διάλογο» δήλωσε ο ποντίφικας

«Ενώπιον της πιθανότητας μιας τραγωδίας τεραστίων διαστάσεων, απευθύνω με βαθιά ανησυχία έκκληση προς τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν την ηθική υποχρέωση να σταματήσουν την δίνη της βίας, πριν μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο. Η διπλωματία ας ξαναβρεί τον ρόλο της και ας προαχθεί το καλό των λαών, οι οποίοι προσδοκούν μια ειρηνική συνύπαρξη, που να βασίζεται στην δικαιοσύνη. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την ειρήνη», πρόσθεσε ο πάπας.

Διαβάστε επίσης:

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: «Νόμιμο καθήκον η εκδίκηση» λέει η Τεχεράνη – Εκρήξεις σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν

Μπαχρέιν: Το Ιράν χτύπησε το ξενοδοχείο «Crowne Plaza» – Εντολή εκκένωσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ (Video)

Ελληνική θαλαμηγός έχει εγκλωβιστεί στο Κατάρ εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 01:16
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3