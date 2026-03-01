Ιράν: Νεκρός από ισραηλινές επιδρομές ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δημοσίευμα του Clash Report αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.
Συνεργάτες και σωματοφύλακες του φέρονται να σκοτώθηκαν επίσης κατά τη χθεσινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη.
Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013.
