Ιράν: Νεκρός από ισραηλινές επιδρομές ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ

Δημοσίευμα του Clash Report αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad was reportedly killed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Rm4elr1N4Q — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Συνεργάτες και σωματοφύλακες του φέρονται να σκοτώθηκαν επίσης κατά τη χθεσινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη.

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013.

