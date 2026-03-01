search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 04:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 16:59

Mήνυμα Αραγτσί: «Η οργή των χωρών της περιοχής πρέπει να στραφεί κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όχι του Ιράν»

01.03.2026 16:59
abbas_araghchi_new-2

Σαφείς αποστάσεις από την ευθύνη για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τήρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera.

Ο Ιρανός διπλωμάτης αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ομολόγους του στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποσαφηνίσει τις θέσεις της Τεχεράνης και να κατευνάσει τις ανησυχίες των γειτονικών κρατών.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των χωρών της περιοχής, ο κ. Αραγτσί παραδέχθηκε πως η κατάσταση προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια. Ορισμένες χώρες εκφράζουν οργή, ενώ άλλες προσπαθούν να κατανοήσουν το σκεπτικό πίσω από τις κινήσεις του Ιράν, εξήγησε και έσπευσε να τονίσει πως όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή δεν αποτελούν επιλογή ή υπαιτιότητα της χώρας του.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τρέχουσες συγκρούσεις ως έναν «επιβληθέντα πόλεμο», την ευθύνη του οποίου φέρουν αποκλειστικά το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις χώρες της περιοχής, εάν αισθάνονται οργή για την αποσταθεροποίηση, να τη στρέψουν προς τη μεριά της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ αντί για την Τεχεράνη.

Καταλήγοντας, ο Αμπάς Αραγτσί έστειλε ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα και τους περιφερειακούς παίκτες, ζητώντας να μετατοπιστεί η διπλωματική πίεση. Υποστήριξε ότι δεν πρέπει να ασκούνται πιέσεις στο Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά στην «άλλη πλευρά», η οποία, κατά την άποψή του, είναι η πηγή της κρίσης.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες

Νέο μήνυμα Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ-Ισραήλ: Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις στις εχθρικές βάσεις

Ιράν: Νεκρός από ισραηλινές επιδρομές ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:24
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3