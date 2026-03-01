Mήνυμα Αραγτσί: «Η οργή των χωρών της περιοχής πρέπει να στραφεί κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όχι του Ιράν»

Σαφείς αποστάσεις από την ευθύνη για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τήρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera.

Ο Ιρανός διπλωμάτης αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ομολόγους του στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποσαφηνίσει τις θέσεις της Τεχεράνης και να κατευνάσει τις ανησυχίες των γειτονικών κρατών.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των χωρών της περιοχής, ο κ. Αραγτσί παραδέχθηκε πως η κατάσταση προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια. Ορισμένες χώρες εκφράζουν οργή, ενώ άλλες προσπαθούν να κατανοήσουν το σκεπτικό πίσω από τις κινήσεις του Ιράν, εξήγησε και έσπευσε να τονίσει πως όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή δεν αποτελούν επιλογή ή υπαιτιότητα της χώρας του.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τρέχουσες συγκρούσεις ως έναν «επιβληθέντα πόλεμο», την ευθύνη του οποίου φέρουν αποκλειστικά το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις χώρες της περιοχής, εάν αισθάνονται οργή για την αποσταθεροποίηση, να τη στρέψουν προς τη μεριά της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ αντί για την Τεχεράνη.

Καταλήγοντας, ο Αμπάς Αραγτσί έστειλε ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα και τους περιφερειακούς παίκτες, ζητώντας να μετατοπιστεί η διπλωματική πίεση. Υποστήριξε ότι δεν πρέπει να ασκούνται πιέσεις στο Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά στην «άλλη πλευρά», η οποία, κατά την άποψή του, είναι η πηγή της κρίσης.

