«Εμφύλιος» στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες: Ένοπλη σύγκρουση SBU-HUR και παρέμβαση Ζελένσκι

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Ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο κλάδων των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας ξέσπασε το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια έρευνας για τον Ρώσο αντιπολιτευόμενο Στεπάν Καπλούνοφ.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι ερευνούσε μια φερόμενη ρωσική τρομοκρατική συνωμοσία εναντίον μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, πηγή στις Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δήλωσε στην Kyiv Independent ότι στόχος της συνωμοσίας ήταν ο Καπλούνοφ, αναπληρωτής διοικητής του Ρωσικού Εθελοντικού Σώματος (RVC), μιας παραστρατιωτικής μονάδας που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου.

Το RVC υπάγεται στην ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών (HUR).

Ο Καπλούνοφ βρισκόταν στην Ουκρανία για τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου, αλλά «απήχθη από αγνώστους στην αυλή του σπιτιού του», ανέφερε το RVC στο Telegram την 1η Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι αρχές ανακοίνωναν ότι η φερόμενη συνωμοσία είχε αποτραπεί, άρχισαν να έρχονται στο φως αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο.

New details emerged on the SBU-HUR shooting in Kyiv. HUR unit commander "Timur" claims SBU personnel detained a military intelligence officer without formal charges. He said an agreement on further legal procedures was reached with the Alpha commander, but other SBU personnel… https://t.co/WrHEIq7gxp pic.twitter.com/X2zisekEiM September 3, 2026

«Ρωσική συνωμοσία»

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας, άνδρες της SBU δέχθηκαν επίθεση από «μία από τις μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας», ενώ διεξήγαγαν έρευνα για τη φερόμενη συνωμοσία.

«Κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τρομοκρατική ενέργεια από την FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σημειώθηκε ένοπλη επίθεση εναντίον αξιωματικών της SBU», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram.

«Κατά την καταστολή της ένοπλης αντίστασης, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου έκαναν χρήση όπλων», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο σύμβουλος του προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν δήλωσε ότι οι δύο μονάδες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ήταν η SBU και η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR). Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε «καλέσει» τους επικεφαλής και των δύο υπηρεσιών και τους είχε δώσει εντολή να ενημερώσουν το κοινό για όσα συνέβαιναν.

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Τιμούρ» της HUR, στην οποία περιλαμβάνεται το RVC, δήλωσε σε βίντεο που δημοσίευσε το Radio Liberty / Radio Free Europe ότι ο Καπλούνοφ είχε «απαχθεί μέρα μεσημέρι» από μέλη της SBU και κρατούνταν χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Αφού διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες, ο διοικητής δήλωσε ότι η SBU άρχισε να συλλαμβάνει εκπροσώπους της HUR. Υποστήριξε ότι η SBU άνοιξε πυρ εναντίον άοπλων στελεχών της HUR.

Ο Τάρας Μπορόφσκι, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Καπλούνοφ, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι μέλη της HUR τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

🇺🇦⚔️🇺🇦 Keep going❗️



The culmination of the conflict between the SBU and the HUR occurred this morning.



HUR personnel were reportedly shouting exclusively in Russian, after which the SBU opened fire on them.



The tension in Kyiv remains high. The SBU accuses the HUR of working… https://t.co/LSFHndOAwz pic.twitter.com/h8rxh9rvgE — Vitaliy V (@VitaliyV13) September 3, 2026

«Ο ένας πυροβολήθηκε στο πόδι και υπέστη ρήξη αρτηρίας και αιμορραγούσε. Βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε ιατρική μονάδα. Ο δεύτερος βρίσκεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο τρίτος έχει ελαφρύτερα τραύματα», δήλωσε ο Μπορόφσκι στην Ukrainska Pravda.

Ο Μπορόφσκι, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόταν στο σημείο, υποστήριξε επίσης ότι άνδρες της SBU πραγματοποίησαν έκτακτη νυχτερινή έρευνα στο διαμέρισμα του Καπλούνοφ, χωρίς να επιτρέψουν την είσοδο στον δικηγόρο του και χωρίς δικαστικό ένταλμα.

Διερωτήθηκε γιατί η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον ο Καπλούνοφ είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση στις 23 Αυγούστου, και δήλωσε ότι ακόμη δεν του είχε γνωστοποιηθεί γιατί κρατήθηκε ο πελάτης του.

Ο δικηγόρος απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της SBU ότι είχε αποτρέψει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Καπλούνοφ, χαρακτηρίζοντάς τον προσπάθεια να δικαιολογηθεί αυτό που περιέγραψε ως εξωδικαστική κράτηση και ως «κίνηση δημοσίων σχέσεων».

Ο Μπορόφσκι δήλωσε επίσης ότι ο διοικητής της «Τιμούρ» ήταν παρών κατά τη διάρκεια των ανακριτικών ενεργειών και διεξήγαγε διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Καπλούνοφ έχει έκτοτε αφεθεί ελεύθερος, δήλωσε ο δικηγόρος, αν και η τοποθεσία όπου βρίσκεται παραμένει άγνωστη.

Απαιτήσεις για απόδοση ευθυνών

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αργότερα το περιστατικό «μια απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» στην οποία ενεπλάκησαν μονάδες της SBU και της HUR και δήλωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών θα καθορίσουν τι συνέβη.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών αποφάσεων για το προσωπικό από τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και μέσω εσωτερικών ερευνών και από τις δύο υπηρεσίες.

«Εδώ, στην Ουκρανία, μπορεί κανείς να πυροβολεί μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, υπερασπιζόμενος την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Καμία άλλη ανταλλαγή πυροβολισμών δεν θα θεωρηθεί ποτέ από το κράτος μας ως κάτι που επιτρέπεται να κάνει οποιοσδήποτε».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο απομάκρυνε από τη θέση του τον Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος της SBU που είναι αρμόδιο για την προστασία των κρατικών μυστικών.

Ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ζήτησε «ενδελεχή και αμερόληπτη έρευνα», σύμφωνα με το RBC Ukraine.

⚡️In Kyiv, Shumskyi Street has been blocked due to a conflict between the SBU and HUR, — UP.

According to sources from "Ukrainska Pravda," the confrontation has been ongoing since morning. Preliminary reports indicate that three HUR members have been wounded.

Representatives of… pic.twitter.com/679iuyjHyC — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 2, 2026

Προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ HUR και SBU

Βίαια περιστατικά μεταξύ της HUR και της SBU είναι σπάνια, αλλά δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο.

Τον Μάρτιο του 2022, το πτώμα του τραπεζίτη Ντένις Κιρέγεφ πετάχτηκε από ένα φορτηγάκι στο κέντρο του Κιέβου, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο Κιρέγεφ εργαζόταν για την HUR και είχε πιστωθεί με την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια της Ρωσίας για την πλήρους κλίμακας εισβολή, οι οποίες βοήθησαν την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στα αρχικά σχέδια του Κρεμλίνου για κατάληψη του Κιέβου.

Στη συνέχεια συμμετείχε στις τελικά άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας το 2022, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με υποψίες για προδοσία και κατηγορίες ότι ήταν διπλός πράκτορας που εργαζόταν για τη Ρωσία.

Το 2023, ο Μπουντάνοφ, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής της HUR, διέψευσε ότι ο Κιρέγεφ εργαζόταν για τη Ρωσία και υποστήριξε ότι είχε σκοτωθεί από μέλη της SBU.

«Συμμερίζομαι αυτή την άποψη και πιστεύω ότι τα γεγονότα δείχνουν πως ο κ. Κιρέγεφ σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο της SBU, όταν διεξήγαγαν επιχείρηση εναντίον του», δήλωσε.

Το Γραφείο του Προέδρου, σε ανακοίνωσή του το 2023, ανέφερε ότι ο θάνατος του Κιρέγεφ «συνδεόταν με τον ανεπαρκή συντονισμό των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών στην αρχή του πολέμου».

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