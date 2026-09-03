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ΥΓΕΙΑ

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03.09.2026 17:32

Απάντηση Αγαπηδάκη σε Τσίπρα για τη δημιουργία Κινητών Μονάδων Υγείας : «Λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο- Έχουν εξεταστεί 70.000 πολίτες»

03.09.2026 17:32
agapidaki new

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Άμεση ήταν η απάντηση της Αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα προέδρου της ΕΛΑΣ, σχετικά με τη δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) που θα εξυπηρετούν τους κατοίκους των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε με νόημα ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ήδη εδώ και έναν χρόνο και μάλιστα έχουν εξεταστεί συνολικά 70.000 πολίτες εκ των οποίων οι 15.000 κατ΄ οίκον. Μάλιστα η ίδια τονίζει με νόημα:« Εμείς ζούμε στην πραγματικότητα για αυτό μπορούμε και λύνουμε προβλήματα».

Επιπλέον η κυρία Αγαπηδάκη στο σχόλιό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνει  ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας έχουν ήδη αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο κατ’ οίκον και απομακρυσμένης φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα.

Αναλυτικά όλη η απάντηση της κυρίας Αγαπηδάκη: «Να ενημερώσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας που εξήγγειλε χτες ότι θα κάνει, για τους κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και ένα χρόνο.  Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη απομακρυσμένη υπηρεσία που φέρνει τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη, τις Κινητές Ομάδες Υγείας με:

  • 180 ιατρικά κλιμάκια 
  • Πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό σε όλη τη χώρα
  • Πάνω από 800 σημεία παρέμβασης κάθε μήνα σε όλη τη χώρα
  • Πάνω από 15.000 πολίτες έχουν εξεταστεί κατ’ οίκον σε όλη τη χώρα
  • Πάνω από 70.000 έχουν εξεταστεί συνολικά το τελευταίο έτος.».

Για το δίκτυο Τηλεϊατρικής

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή της χώρας και μάλιστα τον κάλεσε να το δει από κοντά.

«Σε συνδυασμό με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τον καλώ να έρθει να τα δει από κοντά για να καταλάβει ότι δε χρειάζεται να ξοδεύεται σε κούφιες υποσχέσεις. Δυστυχώς για εκείνον και ευτυχώς για την πατρίδα, η Ελλάδα την οποία μας άφησε δεν υπάρχει πια και η Ελλάδα που αλλάζει, έχει ανάγκες που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει.  Εμείς ζούμε στην πραγματικότητα για αυτό μπορούμε και λύνουμε προβλήματα».

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