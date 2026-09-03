Έντονη χαλαζόπτωση στο Αγρίνιο – Δείτε βίντεο

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Έντονο χαλάζι πέφτει εδώ και λίγη ώρα στο Αγρίνιο, καθώς στη Δυτική Ελλάδα έχει επιδεινωθεί ο καιρός δείχνοντας το φθινοπωρινό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σημειώνεται έντονη χαλαζόπτωση στην πόλη του Αγρινίου με το χαλάζι να είναι ιδιαίτερα μεγάλο για αυτό και συστήνεται στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που ανέβασαν πολίτες και τοπικά ΜΜΕ στα social media.

Χάρτης με το σύμπλεγμα καταιγίδων που πλήττει τη χώρα

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