Καιρός: Μπήκε αίθρια ο Σεπτέμβρης – Φθινοπωρινή ανατροπή σήμερα, καλοκαιρινή την Κυριακή

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Μπορεί να υποδεχτήκαμε τον Σεπτέμβριο, αλλά σίγουρα δεν υποδεχόμαστε το φθινόπωρο. Αν εξαιρέσουμε τις απογευματινές ορεινές μπόρες και την πρόσκαιρη πτώση του υδραργύρου, η συνέχεια προβλέπει συνθήκες που δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν αυτές του Αυγούστου.

Για σήμερα Πέμπτη, μια γενικευμένη διαταραχή θα φέρει βροχές, μπόρες και καταιγίδες στη χώρα μας, εκτός από την περιοχή του Αιγαίου όπου θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες η διαταραχή επηρεάζει τα βόρεια και επεκτείνεται γρήγορα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα και τοπικά θα είναι ισχυρά —ειδικά στα πιο ορεινά— και πιθανώς να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Το μελτέμι στο Αιγαίο ενισχύεται και οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στις Κυκλάδες και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα βόρεια, ενώ νοτιότερα θα είναι μέτριας έντασης, επίσης από βόρειες διευθύνσεις.

Ο υδράργυρος σε πρόσκαιρη πτώση ακουμπά τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου τοπικά στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα πεδινά της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την Κρήτη οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά πιο δροσερές.

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, όμως αργότερα θα συννεφιάσει κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού με βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου, με πιο δροσερές συνθήκες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό, βροχές και πιθανές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που θα είναι πιο έντονα στα γύρω ορεινά, θα συνεχιστούν έως το απόγευμα, ενώ το βράδυ αναμένεται ξαστεριά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις και η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία διατηρείται στα ίδια επίπεδα, το μελτέμι επιμένει στις ίδιες σχεδόν εντάσεις και η αστάθεια περιορίζεται, δίνοντας τη θέση της στη σταδιακή επικράτηση του ήλιου σε όλο τον χάρτη. Στη συνέχεια, ένα νέο κύμα ζέστης καταφθάνει για να παρατείνει περαιτέρω το καλοκαίρι μας αλλά και τις βουτιές μας!

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