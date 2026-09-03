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03.09.2026 07:08

Φωτιά στη Φλώρινα: Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή

03.09.2026 07:08
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Σκληρή μάχη με τις φλόγες έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Φλώρινα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μηνύματα 112 για εκκένωση της περιοχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε δασική περιοχή στη Φλώρινα, νωρίς το βράδυ. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα τα ξημερώματα να ηχήσει το 112 για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν συγκεκριμένα στο μήνυμα.

Νωρίτερα είχε ζητηθεί από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην προσπάθεια κατάσβεσης προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

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