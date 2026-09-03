ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη – Τρεις νεκροί εκ των οποίων και ο δράστης και τρεις τραυματίες

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή του μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν και τρεις αστυνομικοί της Μινεάπολης, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αστυνομικός διοικητής Γκάρετ Πάρτεν. Οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς. Και οι τρεις νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

BREAKING: Three people are dead, including the suspected gunman, after a shooting inside a downtown Minneapolis high-rise, police say.



Four people were transported to the hospital with apparent gunshot wounds, where one later died. A second person was pronounced dead at the… pic.twitter.com/V78n7fTWw7 — Fox News (@FoxNews) September 3, 2026

«Το πρόσωπο που υποπτευόμαστε ότι ήταν ο δράσης είναι νεκρός και, προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του δεν είναι γνωστά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για το κίνητρο.

🚨🚨🚨🚨🚨MINNEAPOLIS | Active Shooter 3 dead multiple injuries



Reported that two policemen shot https://t.co/6YTOjIxojC September 2, 2026

Ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο, ενώ το δεύτερο πέθανε μετά τη μεταφορά του στο Ιατρικό Κέντρο της κομητείας Χένεπιν.

Μαρτυρίες για τους πυροβολισμούς

Κάτοικος της πολυκατοικίας, ο Τζούλιους Μπέιλι, δήλωσε ότι καθόταν έξω από το κτίριο όταν άκουσε πυροβολισμούς και είδε έναν άνδρα, τον οποίο αναγνώρισε ως ένοικο, να κρατά πιστόλι.

Όπως ανέφερε, άκουσε μια γυναίκα να ουρλιάζει και άρχισε αμέσως να απομακρύνεται από το σημείο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέτρησε οκτώ πυροβολισμούς.

Ο Μπέιλι είπε ακόμη ότι γνώριζε τον άνδρα, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, συνήθιζε να επιδεικνύει το όπλο του. «Μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν μπελάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Breaking

🚨#Minneapolis Police-Involved Shooting With ‘Multiple Victims'pic.twitter.com/4578vv5WVk

▪️A police-involved shooting in downtown Minneapolis left multiple people injured, including two police officers, authorities said.



▪️The Minneapolis Police Department said… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 2, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Το αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή, την ώρα που ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε αστυνομικούς να κρατούν τα όπλα τους στραμμένα προς ένα πολυώροφο κτήριο διαμερισμάτων κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο της Μινεάπολης. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τη γειτονική, πυκνοκατοικημένη περιοχή Λόρινγκ Παρκ.

My public safety team is responding to a shooting that took place downtown Minneapolis this afternoon.



State officials are on the ground to support local law enforcement and we will share more information as it becomes available. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) September 2, 2026

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κρατικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τις τοπικές αστυνομικές αρχές στη διαχείριση του περιστατικού.

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