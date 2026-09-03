Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές λόγω Μέσης Ανατολής, «σκαρφαλώνει» πάνω από τα 95 δολάρια το Brent

Takeaways by to pontiki AI Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο στις διεθνείς αγορές λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται πάνω από τα 90 δολάρια.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αντιδράσεις με χρήση drones και πυραύλων.

Παρά την ένταση, οι αποστολές πετρελαίου συνεχίζουν τη διέλευσή τους από τα Στενά με μέσο όρο 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Τα επίσημα στοιχεία κατέδειξαν μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

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Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων τριών συνεδριάσεων, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εντείνει την ανησυχία των επενδυτών.

Στις συναλλαγές της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, το αργό πετρέλαιο Brent διατηρείται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να αξιολογούν τις νέες εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας στα Στενά του Ορμούζ.

Ανοδικά κινείται και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο διαπραγματεύεται σε επίπεδα άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι, εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία του ενεργειακού εφοδιασμού.



Τραμπ: Βραχύβιες οι νέες επιθέσεις στο Ιράν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν θα είναι βραχύβιες, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι σε ετοιμότητα για περαιτέρω επιθέσεις, ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τον Πορθμό του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τη στρατηγική πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, ωθώντας την Τεχεράνη να αντιδράσει με drones και πυραύλους με στόχο αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πάντως, παρά τις ανανεωμένες εχθροπραξίες, οι αποστολές αργού πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με εκτιμώμενο μέσο όρο 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Επίσης, επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας πτώση, για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.

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