Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές λόγω Μέσης Ανατολής, «σκαρφαλώνει» πάνω από τα 95 δολάρια το Brent

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Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων τριών συνεδριάσεων, καθώς η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εντείνει την ανησυχία των επενδυτών.
Στις συναλλαγές της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, το αργό πετρέλαιο Brent διατηρείται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να αξιολογούν τις νέες εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας στα Στενά του Ορμούζ.
Ανοδικά κινείται και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο διαπραγματεύεται σε επίπεδα άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι, εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία του ενεργειακού εφοδιασμού.
Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν θα είναι βραχύβιες, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι σε ετοιμότητα για περαιτέρω επιθέσεις, ενώ επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τον Πορθμό του Ορμούζ.
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους γύρω από τη στρατηγική πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, ωθώντας την Τεχεράνη να αντιδράσει με drones και πυραύλους με στόχο αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Πάντως, παρά τις ανανεωμένες εχθροπραξίες, οι αποστολές αργού πετρελαίου συνέχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με εκτιμώμενο μέσο όρο 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Επίσης, επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας πτώση, για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου.
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