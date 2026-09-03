Eurostat: «Ρεκόρ» 52,9 εκατ. διανυκτερεύσεων στο Α’ Εξάμηνο – Το αλλοδαπό «ρεύμα» και η μάχη Ξενοδόχων με Airbnb

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πάνω από το 82% των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ την ίδια ώρα αυξημένα καταγράφονται και τα ποσοστά για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Ωστόσο ο εγχώριος τουρισμός παραμένει καθηλωμένος λόγω ακρίβειας.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και καταγράφουν περισσότερες από 52,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πίσω από τους πανηγυρικούς τίτλους για τα 52,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεων που κατέγραψε η Eurostat στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (+1,4%), η ακτινογραφία των στοιχείων αποκαλύπτει βαθιές ανισορροπίες στην τουριστική βιομηχανία της χώρας.

Η πρώτη μεγάλη αλήθεια των αριθμών αφορά την προέλευση των ταξιδιωτών. Πάνω από το 82% του συνολικού όγκου (43,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) προέρχεται από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, ο εγχώριος τουρισμός καταγράφει στασιμότητα πέριξ των 9,5 εκατομμυρίων, αποτυπώνοντας την οικονομική ασφυξία των ελληνικών νοικοκυριών. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα και τα καύσιμα, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, έχει μετατρέψει τις θερινές διακοπές σε είδος πολυτελείας για τη μεσαία τάξη.

Η δεύτερη και πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος συμπέφτει με τη δομική αλλαγή στο μοντέλο φιλοξενίας. Αν και τα ξενοδοχεία διατηρούν τη μερίδα του λέοντος απορροφώντας το 80% των διανυκτερεύσεων (37,3 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο), η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb/Booking) αναδεικνύεται στον μεγάλο κερδισμένο σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Η τάση αυτή τροφοδοτεί εκ νέου τη διαμάχη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων:

Το μέτωπο των ξενοδόχων: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) υποστηρίζει ότι η ανεξέλεγκτη γιγάντωση των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Παράλληλα, επισημαίνει τις επιπτώσεις στις τοπικές υποδομές, αλλά και την οξεία στεγαστική κρίση που προκαλείται από τη μετατροπή κατοικιών σε τουριστικά ακίνητα.

Η πλευρά της βραχυχρόνιας μίσθωσης: Οι εκπρόσωποι των διαχειριστών ακινήτων απαντούν ότι καλύπτουν ένα υπαρκτό κενό της αγοράς, προσφέροντας πιο προσιτές λύσεις για οικογένειες και πολυμελείς ομάδες επισκεπτών. Τονίζουν, μάλιστα, ότι τα έσοδα από το Airbnb διαχέονται άμεσα στην τοπική οικονομία —από τα συνοικιακά σουπερμάρκετ έως την εστίαση.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική εδραιώνεται ως αυτόνομος δωδεκάμηνος προορισμός, ενώ το Νότιο Αιγαίο, οι Κυκλαδες, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θερινών διανυκτερεύσεων, με τις πληρότητες στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ.

Διαβάστε επίσης:

Τραβάει το σχοινί ο Ερντογάν: «Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς»

Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι αντίπαλός μας, κάποιοι, για να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο ακροατήριο δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα – Αιχμές και από Βορίδη

Ανεβάζει την ένταση η Τουρκία: Ερευνητικό σκάφος στο Καστελλόριζο, κινήσεις για πάρκα και απειλές για το Αιγαίο