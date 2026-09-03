Η πλειοδοσία στη ΔΕΘ, η εξαγορά ψήφου και η απούσα Ελλάδα

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ΔΕΘ έρχεται, πλειοδοσία παροχών θα έχουμε και κουβαρνταλίκια για να ψηθούν οι ψηφοφόροι να δώσουν τα κουκιά τους.

Όπως άλλωστε τραγούδησε πριν από οκτώ δεκαετίες ο Μάρκος Βαμβακάρης («Ματσάκια πεντοχίλιαρα»»), «στην αγορά όταν θα πας, βάστα πουγγί μεγάλο, κι αν είσαι ο δόλιος φουκαράς, τράβα από δρόμο άλλο». Στην αγορά της ψήφου λοιπόν η πλειοδοσία περισσεύει, κοστολογημένη ή ακοστολόγητη. Και οι καβγάδες θα είναι πολλοί για όσα υπόσχονται τα κόμματα.

Στο τέλος της ημέρας, όμως, οι εξαγγελίες αυτού του είδους είναι λειψές και προβληματικές, αφού τα κόμματα εξαντλούν τη φαντασία τους στο πόσα θα δώσουν και πόσο μόνιμα θα είναι τα δώρα τους. Το πώς θα βγουν, πώς η χώρα θα παραγάγει περισσότερα και καλύτερα, πώς θα γίνει άξια για να ζει κάποιος σ’ αυτήν, πώς θα ανταποκριθεί σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, πώς θα εξασφαλίσει την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και τη θέση της στη γειτονιά της, στην Ευρώπη και στον κόσμο δεν πολυπαίζουν στην πολιτική αντιπαράθεση.

Η σχέση των κομμάτων με την ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να είναι σε τεράστιο βαθμό πελατοκεντρική: εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν – ή ψηφίσωμεν. Όλα τα υπόλοιπα είναι γαρνιτούρα στην εξαγορά ψήφου. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα:

Πρώτον , η «παραγωγική ανασυγκρότηση » είναι μια πολιτική καραμέλα από τη χρεοκοπία και ύστερα. Όλοι κυβέρνησαν, παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είδαμε ούτε κατά διάνοια, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να την αναχαράζουν θεωρώντας ηλίθιους τους ακροατές τους.

, η «παραγωγική » είναι μια πολιτική καραμέλα από τη χρεοκοπία και ύστερα. Όλοι κυβέρνησαν, παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είδαμε ούτε κατά διάνοια, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να την αναχαράζουν θεωρώντας ηλίθιους τους ακροατές τους. Δεύτερον, ο Μητσοτάκης πριν από μια οκταετία υποσχέθηκε αμέτρητες «καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας». Από τότε μέχρι σήμερα ουδέποτε σταμάτησε η διαρροή επιστημονικού δυναμικού.

Εν ολίγοις, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, το πολιτικό σύστημα συνομιλεί με τους πολίτες στη βάση της κατά μόνας συναλλαγής. Η έννοια της χώρας απουσιάζει. Αλλά, κι όταν συμπεριλαμβάνεται στη συζήτηση, γίνεται συνήθως χωρίς σαφές περιεχόμενο, με τρόπο πρόχειρο και άκρως αποκαλυπτικό της ιδεολογικής και στρατηγικής ένδειας των κομμάτων εξουσίας. Πιστεύει κάποιος ότι φέτος τα πολιτικά καμάρια μας θα κάνουν την έκπληξη; Θαυμάζουμε εκ των προτέρων την αισιοδοξία του…

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