search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 09:36
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

30.08.2026 08:15

Κρίσιμη η πολιτική συμφωνία στις κύριες αμυντικές επιλογές μας

30.08.2026 08:15
xristakopoulos-123-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το ένα «επεισόδιο» μετά το άλλο προκαλεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καταδεικνύοντας, πέρα από κάθε αμφιβολία, τι πραγματικά την απασχολεί και τι επιδιώκει.

Μέσα σε λίγες μόνο μέρες είχαμε την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων της, την προειδοποίηση ότι θέλει να ενημερώνεται (και, προφανώς, να εγκρίνει) την πορεία των έργων πόντισης του περίφημου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και να απειλεί σχεδόν ευθέως με πόλεμο εξαιτίας της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

Δεν είναι κάτι νέο η επιδίωξη της Άγκυρας να ελέγχει πλήρως τις ελληνικές αποφάσεις και να μην επιτρέπει στην Αθήνα καμιά πρωτοβουλία που θεωρεί ότι πλήττει τα συμφέροντά της.

Δεκαετίες τώρα επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα μας σε οιονεί προτεκτοράτο και να αποσπάσει αναίμακτα όση επιρροή θα μπορούσε, υπό κανονικές συνθήκες, να αποκτήσει μόνο με πόλεμο.

Η διαφορά τα τελευταία χρόνια είναι ότι το δηλώνει όλο και πιο ανοιχτά με όλο και περισσότερους τρόπους.

Σημαντικός παράγοντας για την όξυνση της τουρκικής συμπεριφοράς είναι η προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει την αμυντική της δυνατότητα έναντι της καθαρής και μη αποκρυπτόμενης επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας.

Περιφερειακές συμμαχίες, αμυντική ενίσχυση, ενεργειακές και άλλες συνεργασίες προκαλούν τρομακτική ενόχληση στην Άγκυρα, η οποίας διαπιστώνει ότι περιορίζεται το μέγεθος της απειλής που μπορεί εμπράκτως να ασκήσει.

Είναι και τα διδάγματα από τους πρόσφατους περιφερειακούς πολέμους κατά της Ουκρανίας και του Ιράν που βάζουν νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Καταρχάς ο αμυνόμενος δεν είναι αναγκαίο να νικήσει για να οδηγήσει σε αποτυχία μια επίθεση και να προκαλέσει ανυπολόγιστο κόστος στον επιτιθέμενο. Αρκεί να αντέξει.

Και η Ελλάδα προσπαθεί – όχι απαραιτήτως εκμεταλλευόμενη όλες τις δυνατότητες προς το παρόν – να μεγιστοποιήσει το κόστος μιας τουρκικής επίθεσης εναντίον της.

Προφανώς οι συμμαχίες με τη Γαλλία και το Ισραήλ δεν σημαίνουν ότι κάποιοι άλλοι θα πολεμήσουν για λογαριασμό μας αν χρειαστεί – κανείς δεν πολεμάει στον πόλεμο του άλλου –, αλλά όσο περισσότεροι παράγοντες μπαίνουν σε μια αντιπαράθεση τόσο δυσκολότερη και πιο περίπλοκη γίνεται η κατάληξή της.

Και το γεγονός ότι μεταξύ των κομμάτων εξουσίας στην Ελλάδα – παρά τις επιμέρους διαχειριστικού χαρακτήρα διαφωνίες – υπάρχει, σε γενικές γραμμές, συμφωνία στις βασικές επιλογές, τις οποίες όλα έχουν υπηρετήσει την τελευταία δεκαπενταετία, είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα – ακόμη πιο δύσκολα – χρόνια, αφού περιθώρια για ιδεολογικοπολιτικούς τυχοδιωκτισμούς δεν υπάρχουν πλέον…

Διαβάστε επίσης:

Με ακόμα μεγαλύτερη ρευστότητα μπαίνουμε στο φθινόπωρο

Η τελική ευθεία προς την ΔΕΘ και τις εκλογές: Οι συσχετισμοί, τα αδιέξοδα, τα στοιχήματα

Οι διακρίσεις λόγω εθνικότητας είναι ρατσισμός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave πάρτι – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οκτώ κόμματα στο νήμα του 3% – Το δεύτερο θρίλερ των εκλογών, πόσο μπορεί να επηρεάσει την αυτοδυναμία και ο ρόλος Σαμαρά

fotia xalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Red Code για τρεις περιφέρειες

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Κρίσιμη η πολιτική συμφωνία στις κύριες αμυντικές επιλογές μας

arxaio-psari-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Βράχος ξεχασμένος για 30 χρόνια σε μουσείο έκρυβε τα οστά προϊστορικού θαλάσσιου τέρατος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dortmund-konstantelias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός Κωνσταντέλια: Έπεσε σφαδάζοντας στο χορτάρι και αποχώρησε κουτσαίνοντας - Το μήνυμα της Ντόρτμουντ

Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

aiolika parka 2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τα Ίμια στις ανεμογεννήτριες - Τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 09:25
elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave πάρτι – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)

olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οκτώ κόμματα στο νήμα του 3% – Το δεύτερο θρίλερ των εκλογών, πόσο μπορεί να επηρεάσει την αυτοδυναμία και ο ρόλος Σαμαρά

fotia xalkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Red Code για τρεις περιφέρειες

1 / 3