Με ακόμα μεγαλύτερη ρευστότητα μπαίνουμε στο φθινόπωρο

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Πριν τελειώσει ο Αύγουστος ήρθε η πρώτη δημοσκόπηση της νέας σεζόν από την Interview να δείξει – παρά τις επιφυλάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας – ότι η ρευστότητα παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήματος.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, Ν.Δ. (26,5%) και ΠΑΣΟΚ (10%) βρίσκονται στα ίδια με τον Ιούλιο, η ΕΛ.Α.Σ. (14,5%) υποχωρεί κατά 1,3%, η Ελληνική Λύση μένει ψηλά με 9%, το ΚΚΕ στα κυβικά του με 6,1% και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός, ο οποίος δικαιολογεί πλήρως την εκτίμηση περί ρευστότητας:

● Οκτώ κόμματα (Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, ΜέΡΑ25 2,8%, Δημοκράτες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Νίκη 0,3%) είτε θα δώσουν μάχη για οριακή κοινοβουλευτική επιβίωση είτε ήδη έχουν καεί.

● Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει πλήρως την παλαιότερη εκτίμησή μας ότι το κόμμα της Καρυστιανού δεν επρόκειτο να επιφέρει κάτι περισσότερο από ανακατανομή ποσοστών στο εσωτερικό του λεγόμενου «αντισυστημικού» χώρου και όχι, φυσικά, συνολική ανακατάταξη.

● Δεδομένου ότι τα οκτώ αυτά κόμματα αθροίζουν ένα ιδιαίτερα υψηλό 17,3% στην πρόθεση ψήφου, έχει τεράστιο ενδιαφέρον το πόσα, ποια και με τι ποσοστό θα μείνουν εκτός Βουλής, αφού το άθροισμά τους καθορίζει μεταξύ άλλων το όριο της αυτοδυναμίας – η οποία μπορεί σήμερα να φαίνεται αδύνατη, αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα ποσοστό κάτω από 37% (εάν τα εκτός Βουλής κόμματα αθροίσουν 12%) ή ακόμα χαμηλότερο (εάν το ποσοστό των εκτός Κοινοβουλίου ανεβεί κι άλλο).

● Εξετάζοντας όμως τα σενάρια του ορίου της αυτοδυναμίας καλό είναι να βλέπουμε όλες τις παραμέτρους. Ο Μητσοτάκης δεν θα είναι ικανοποιημένος μόνο αν την επιτύχει, αλλά και αν το ποσοστό που θα λάβει θα του επιτρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση αναζητώντας λίγους μόνο βουλευτές. Καθόλου δηλαδή δεν τον… «χαλάει» ο συνδυασμός ενός υψηλού ποσοστού των εκτός Βουλής κομμάτων και μια δική του καλή επίδοση, που θα του επέτρεπε να πλησιάσει την αυτοδυναμία σε απόσταση μόλις 9-10 ή και λιγότερων βουλευτών.

● Από την άλλη πλευρά, το 26,5% της Νέας Δημοκρατίας υπολείπεται κατά 14% του 40,56% που έλαβε τον Ιούνιο του 2023. Πόσοι εξ αυτών θα επιστρέψουν από την γκρίζα ζώνη στη Ν.Δ., πόσοι θα επιλέξουν ένα άλλο κόμμα της ευρύτερης Δεξιάς, μεταξύ των οποίων το αναμενόμενο του Σαμαρά, και πόσοι θα επιλέξουν ένα άλλο κόμμα εξουσίας από την Κεντροαριστερά; Αυτός κι αν είναι παράγοντας ρευστότητας.

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