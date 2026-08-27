Τραγανοί κι ελαφροί κολοκυθοκεφτέδες στο air fryer

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Είτε ως ελαφρύ συνοδευτικό πιάτο, ως χορτοφαγικό κυρίως πιάτο ή ως εκλεπτυσμένο ενδιάμεσο σνακ, αυτοί οι κεφτέδες κολοκυθιού εντυπωσιάζουν με την ευελιξία και την ακαταμάχητη γεύση τους.

Συνοδέψτε τους με σπιτικό τζατζίκι ή μια ελαφριά σως γιαουρτιού με λεμόνι, άνιθο και ελαιόλαδο, με ντιπ φέτας και σερβίρετέ τους δίπλα σε μια πλούσια χωριάτικη σαλάτα ή σαν γέμιση σε πίτες και τορτίγιες.

Υλικά για τη Συνταγή

350 γραμμάρια (2 μεσαία περίπου) κολοκυθάκια, τριμμένα στη χοντρή μεριά του τρίφτη

Λίγο αλάτι

1 μεγάλο αυγό

40 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα

80 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά

10 ml ελαιόλαδο

1 κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Φρέσκος δυόσμος ή άνηθος (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά τρίψτε τα κολοκυθάκια στη χοντρή μεριά του τρίφτη, αλατίστε τα ελαφρά και αφήστε τα σε ένα σουρωτήρι για 10-15 λεπτά.

2. Στύψτε τα πολύ καλά με τα χέρια σας ή με τη βοήθεια μιας καθαρής πετσέτας κουζίνας ώστε να αποβάλλουν όλα τα υγρά τους.

3. Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμείξτε τα στραγγισμένα κολοκυθάκια, το αυγό, το τυρί, τη φρυγανιά, το κρεμμυδάκι, το λάδι και τα μυρωδικά, αν χρησιμοποιήσετε.

4. Πάρτε μια μικρή ποσότητα από το μίγμα και πλάστε μικρά κεφτεδάκια.Τοποθετήστε τα για λίγο στο ψυγείο για να σφίξουν και αν θέλετε περάστε τα από λίγη ακόμα τριμμένη φρυγανιά.

5. Προθερμάνετε τη φριτέζα αέρος στους 190ο C. Ψεκάστε το καλάθι με σπρέι ελαιόλαδου, τοποθετήστε τους κεφτέδες σε μονή στρώση και ψεκάστε κι αυτούς ελαφρά με λίγο λάδι. Ψήστε τους για περίπου 12-15 λεπτά, γυρίζοντάς τους ενδιάμεσα, ή μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανοί. Μπορείτε να τους ψήσετε και στο φούρνο στους 190ο C για περίπου 20 λεπτά.

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