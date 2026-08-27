Λευκωσία: Άνοιγμα στην ελληνική τουριστική αγορά με στόχο περισσότερους επισκέπτες και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

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Στην ελληνική αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της η Λευκωσία, επιχειρώντας να ενισχύσει το τουριστικό της αποτύπωμα και να προσελκύσει περισσότερους Έλληνες επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (ΕΤΑΠ) οργανώνει ειδική παρουσίαση στην Αθήνα, φέρνοντας παράλληλα σε επαφή επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού από τις δύο χώρες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να ενισχυθεί η θέση της κυπριακής πρωτεύουσας ως αυτόνομου τουριστικού προορισμού, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» με το οποίο έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.

Με κεντρικό μήνυμα «Ελλάδα, σας περιμένουμε…», η ΕΤΑΠ θα παρουσιάσει στην ελληνική τουριστική αγορά τα χαρακτηριστικά της Λευκωσίας που μπορούν να στηρίξουν διαφορετικές μορφές ταξιδιωτικής ζήτησης, με έμφαση στον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία, τον θρησκευτικό τουρισμό αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η πόλη για επαγγελματικά ταξίδια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη στην Αθήνα και εντάσσεται στις «Ημέρες Κύπρου» που διοργανώνει η Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο η ελληνική αγορά

Η επιλογή της Αθήνας συνδέεται με τη σημασία που αποδίδουν οι τουριστικοί φορείς της Λευκωσίας στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τόσο την εγγύτητα των δύο χωρών όσο και τις πυκνές αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας και Κύπρου.

Η στόχευση δεν περιορίζεται στην προβολή του προορισμού προς το ταξιδιωτικό κοινό. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οργανισμοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού κλάδου της Λευκωσίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, δημιουργώντας πεδίο για νέες επαφές με επαγγελματίες της ελληνικής αγοράς.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του ελληνικού τουριστικού κλάδου και τουριστικοί πράκτορες, ενώ πρόσκληση έχει απευθυνθεί στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και στον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας Θεόδωρος Κρίγγος, ενώ ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος θα παρουσιάσει τη θεματική «Why Nicosia», αναπτύσσοντας τα χαρακτηριστικά με τα οποία η πόλη επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου Κώστας Κουμής, ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος και ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας Ιωσήφ Ιωσήφ.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, του Δήμου Λευκωσίας και του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας.

Για τη Λευκωσία, το στοίχημα είναι να διευρύνει το κοινό της και να αυξήσει το μερίδιό της στις τουριστικές ροές προς την Κύπρο, προβάλλοντας περισσότερο τον χαρακτήρα της ως προορισμού για σύντομες αποδράσεις, πολιτιστικά ταξίδια και επαγγελματικές επισκέψεις. Η ελληνική αγορά αποτελεί έναν από τους προφανείς πρώτους στόχους αυτής της προσπάθειας, λόγω της γεωγραφικής και πολιτιστικής εγγύτητας αλλά και της δυνατότητας ανάπτυξης περισσότερων συνεργασιών μεταξύ των δύο τουριστικών αγορών.

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