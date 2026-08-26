Active Computer Systems: Ο Στασινόπουλος αποκτά το 100% με στόχο την είσοδο στο Euronext Athens

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Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η Active Computer Systems, μετά την απόκτηση του 100% των μετοχών της από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Στασινόπουλο, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε το 50% της εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής οδηγεί στην ενοποίηση της μετοχικής δομής της εταιρείας πληροφορικής, με τον Γιάννη Στασινόπουλο να καθίσταται μοναδικός μέτοχος. Η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει επενδύσεις σε cloud, cybersecurity και managed services, κεφαλαιακή ενίσχυση και προετοιμασία για την επιδιωκόμενη εισαγωγή στην ΕΝ.Α. Growth του Euronext Athens.

Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν συνοδεύεται από μεταβολή στη διοίκηση, καθώς ο κ. Στασινόπουλος παραμένει στο τιμόνι της Active. Αντίθετα, στόχος είναι η νέα, ενιαία μετοχική δομή να επιταχύνει την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδιασμού και να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων ενόψει της επόμενης αναπτυξιακής περιόδου.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε μεγάλα έργα πληροφορικής.

Στροφή σε cloud και κυβερνοασφάλεια

Ο πρώτος πυλώνας του νέου στρατηγικού σχεδίου αφορά την επιχειρησιακή ανάπτυξη, με την Active να τοποθετεί στο επίκεντρο τρεις από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της αγοράς τεχνολογίας: cloud, cybersecurity και managed services.

Η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλα να διευρύνει την παρουσία της σε έργα τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Πρόκειται για πεδία στα οποία ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά πληροφορικής έχει ενταθεί σημαντικά, καθώς η ψηφιοποίηση επιχειρήσεων και Δημοσίου, οι αυξανόμενες ανάγκες κυβερνοασφάλειας και η μετάβαση υποδομών και εφαρμογών στο cloud δημιουργούν νέα έργα και συμβάσεις για τους εγχώριους ομίλους τεχνολογίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Active σχεδιάζει να συνεχίσει τη διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών της με διεθνείς τεχνολογικούς παρόχους, ενώ θα εξετάζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Επενδυτικό σχέδιο 14 εκατ. ευρώ

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση της Active, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επόμενες επενδύσεις και να υποστηριχθεί η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αποτελεί το ήδη εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ύψους 14 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα κεφάλαια προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Active και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών της, δημιουργώντας τη βάση πάνω στην οποία η διοίκηση επιδιώκει να στηρίξει την επόμενη περίοδο ανάπτυξης.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση συνδέεται και με τον ευρύτερο στόχο της εταιρείας να αποκτήσει τα οικονομικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την πρόσβασή της στην κεφαλαιαγορά.

Στον ορίζοντα η ΕΝ.Α. Growth

Η είσοδος στο χρηματιστήριο αποτελεί τον τρίτο βασικό άξονα του σχεδιασμού. Η Active έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την εισαγωγή των μετοχών της στην ΕΝ.Α. Growth του Euronext Athens.

Πριν από αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να προηγηθεί η περαιτέρω προσαρμογή της εταιρείας στις απαιτήσεις που συνεπάγεται η παρουσία στην κεφαλαιαγορά.

Για τον λόγο αυτό, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει ενίσχυση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, μεγαλύτερη διαφάνεια και αναβάθμιση των μηχανισμών λογοδοσίας.

Η επιδιωκόμενη είσοδος στην ΕΝ.Α. Growth θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα νέο εργαλείο άντλησης κεφαλαίων για την Active, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας επιδιώκουν μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες μεγάλων ψηφιακών έργων.

Ο Γιάννης Στασινόπουλος συνδέει την απόφαση απόκτησης του συνόλου των μετοχών με την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της εταιρείας και στη στρατηγική που έχει χαραχθεί, επισημαίνοντας ότι η ενοποίηση της ιδιοκτησίας δημιουργεί καθαρότερη δομή για την επόμενη φάση.

Η αλλαγή μετόχου, πάντως, δεν σηματοδοτεί αλλαγή πορείας σε επίπεδο διοίκησης και εταιρικής κουλτούρας. Η Active επιδιώκει να διατηρήσει τη συνέχεια στη στρατηγική της, δίνοντας έμφαση στην τεχνογνωσία, στην καινοτομία και στις μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, στην ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων και κυρίως στα βήματα που θα απαιτηθούν ώστε ο στόχος για την ΕΝ.Α. Growth να περάσει από το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένη χρηματιστηριακή διαδικασία.

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