Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βοιωτία – Βελτιωμένη εικόνα σε Σαλαμίνα και Πέλλα

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν την Τρίτη (25/8) στη Βοιωτία, με τις ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις.

Στον Άγιο Βλάσιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη και συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή. Πλέον αντιμετωπίζουν κυρίως καπνίζοντα σημεία.

Στο σημείο βρίσκονται 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα κινητοποιηθούν και άλλα εναέρια μέσα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δήμος Λεβαδέων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Ακόμη καλύτερη είναι η εικόνα στη Στεφάνη Βοιωτίας, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 της Τρίτης είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να αντιμετωπίσουν αρκετές ενεργές εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή. Το πρωί επιχειρούν κυρίως σε καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Στην περιοχή παραμένουν 85 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Με το πρώτο φως διατέθηκαν δύο ελικόπτερα, ενώ και εδώ μπορούν να κινητοποιηθούν πρόσθετα εναέρια μέσα εφόσον απαιτηθεί.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Συνεχίζεται η κατάσβεση στη Σαλαμίνα

Καλύτερη είναι για την ώρα η εικόνα και από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, οι οποίες, όπως διευκρινίστηκε από την Πυροσβεστική, δεν προέρχονται από στρατιωτικό υλικό, αλλά από τα απορρίμματα που καίγονται στο σημείο, όπως μπαταρίες και άλλα αντικείμενα.

Bελτιωμένη η εικόνα στην Πέλλα

Τέλος, βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Τρίτης (25/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας.

Ωστόσο στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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