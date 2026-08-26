Καιρός: Η έντονη ζέστη και η δυσφορία δεν εγκαταλείπουν έτσι απλά τη χώρα μας – Ξεπέρασε τους 40°C η θερμοκρασία – Στους 39°C η Αττική

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Η ατμοσφαιρική πίεση και το θερμικό φορτίο διατηρούν τη χώρα μας σε καθεστώς έντονης δυσφορίας. Οι συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές και την Τρίτη, με τον υδράργυρο να σπάει το φράγμα των 40°C, ενώ περίπου 117 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 587 ενεργών (ποσοστό κοντά στο 20%) κατέγραψαν τιμές ίσες ή μεγαλύτερες των 37°C. Στο νομό Αττικής και στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 39°C, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στον Λόφο Χασάνι στο Ελληνικό (39,7°C), στο Χαροκόπειο στην Καλλιθέα (39,3°C) και στα Πατήσια (39,2°C). Παράλληλα, η απώλεια δασικής βλάστησης αυξάνει τις θερμοκρασίες επιφανείας, με σοβαρές επιπτώσεις στο μικροκλίμα και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία των αστικών και περιαστικών περιοχών σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών!

Για τη συνέχεια, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις που ίσως δώσουν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία (κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας), ενώ μικρή πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα υπάρχει και για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας το θερμόμετρο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 με 38 και τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 34 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές συννεφιές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι και το απόγευμα σε νότιους με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Το αυγουστιάτικο θερμό κύμα συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές μας, υπενθυμίζοντας πως η προστασία του περιβάλλοντος και των δασών μας είναι ο μόνος δρόμος απέναντι στην άνοδο της θερμοκρασίας. Δείχνουμε προσοχή στις καθημερινές μας μετακινήσεις, φροντίζουμε για την επαρκή ενυδάτωσή μας και προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες μέχρι να επανέλθει η επιθυμητή δροσιά!

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