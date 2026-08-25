Τραγωδία στο Κάτω Κουφονήσι: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στη θάλασσα και πέθανε

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Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση μιας γυναίκας στο Κάτω Κουφονήσι, καθώς έχασε τη ζωή της μετά από βουτιά σε απομονωμένη παραλία του νησιού.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η γυναίκα ταξίδευε με ημερόπλοιο που είχε ξεκινήσει από τη Νάξο με προορισμό τα Κουφονήσια.

Το σκάφος σταμάτησε σε απομακρυσμένη παραλία του Κάτω Κουφονησίου και η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα. Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια.

Ακολούθησε επιχείρηση για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά της στο λιμάνι. Εκεί πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 69χρονη αλλοδαπή γυναίκα από την Αγγλία.

Οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση τόσο για την ταυτότητα της γυναίκας, όσο και για τα αίτια του θανάτου της.

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