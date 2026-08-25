Συναγερμός στη Σαλαμίνα: Φωτιά στο παλιό πεδίο βολής – «Μέσα στον ναύσταθμο οι φλόγες» – Ήχησε το 112 για εκκένωση (Photos/Video)

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στη Σαλαμίνα κοντά στον ναύσταθμο, στην περιοχή Ελληνικό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας πίσω από το ναύσταθμο, στο παλιό πεδίο βολής, μάλιστα υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι φλόγες είναι μέσα στον Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού. Ανέφερε επίσης ότι το μέτωπο δεν βρίσκεται κοντά σε σπίτια.

Πριν από λίγο ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) να κατευθυνθούν προς Ακτή Καραϊσκάκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπιζανίου, στην περιοχή των Παλουκίων Σαλαμίνας, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νησί.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Εν τω μεταξύ η πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεών της. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, και 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας και επιχειρούν 80 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π. August 25, 2026

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες από το νησί, πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμινας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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