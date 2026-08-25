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25.08.2026 23:28

Η Κλέλια Ανδριολάτου μιλά για τον τόπο που της χαρίζει «θάρρος και δύναμη» (Photos)

25.08.2026 23:28
klelia-andriolatou

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Σε έναν τόπο με ξεχωριστή θέση στην καρδιά της επέστρεψε η Κλέλια Ανδριολάτου, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η ηθοποιός, μετά την Ήπειρο, ταξίδεψε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο Κατάκολο, από όπου κατάγεται ο πατέρας της.

Η ίδια μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την παραμονή της στο χωριό, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον συγκεκριμένο τόπο και τις οικογενειακές αναμνήσεις που συνδέονται μαζί του.

«Το μέρος που σταματάει ο χρόνος και θεραπεύει»

Στην ανάρτησή της, η Κλέλια Ανδριολάτου αναφέρθηκε στον πατέρα και τον παππού της, που έφυγε από τη ζωή, περιγράφοντας με συγκίνηση τι σημαίνει για εκείνη το Κατάκολο.

«Κατάκολο. Και ας έχω κρατηθεί για όλα τα προηγούμενα (μιας και η Ελλάδα που συνάντησα ήταν πιο όμορφη από ποτέ) εδώ θα κάνω μια στάση για δυο λόγια. Σε αυτό το μέρος γεννήθηκε ο πατέρας μου. Η ταβέρνα αυτή είναι του παππού μου. Είναι το μέρος που σταματάει ο χρόνος και θεραπεύει. Είναι η οικογένεια. Είναι η αγάπη. Είναι όλες οι αναμνήσεις που με μεγαλώνουν. Είναι το πιο τρυφερό κομμάτι της καρδιά μου. Είναι το χωριό μου. Είναι το μέρος που μου δίνει θάρρος και δύναμη. Όταν πέφτω για ύπνο κλείνω τα μάτια μου και λίγο πριν κοιμηθώ ακούω τον παππού μου -(που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά για εμένα είναι πιο ζωντανός από ποτέ)- .. ότι όλα θα πάνε καλά (και τον πιστεύω γιατί είχε πλάκα και τελικά η ζωή έχει πολύ πλάκα)», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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