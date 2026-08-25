search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 22:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 22:20

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία του γιου της με τη μικρή του αδελφή

25.08.2026 22:20
alexandra_nika_ndp
@NDP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε την Τρίτη, 25/8, με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία με τα δύο παιδιά της.

Στο στιγμιότυπο, ο 1,5 έτους Βασίλης κρατά τρυφερά το χεράκι της 2,5 μηνών αδελφής του, σε μια γλυκιά στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Η γέννηση της μικρής έχει φέρει χαρά στην οικογένεια, ενώ ο μεγαλύτερος γιος φαίνεται να έχει ήδη αναπτύξει τη δική του σχέση με την αδελφή του.

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράζεται συχνά στιγμές από την οικογενειακή ζωή της, σε αντίθεση με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος αποφεύγει να δημοσιεύει συχνά υλικό από την προσωπική του ζωή.

Διαβάστε επίσης:

ΜακΚόναχι και Χάρελσον ξανά μαζί στην τηλεόραση – Οι δύο φίλοι γίνονται… αδέλφια στο «Brothers» (Video)

Η Κλόντια Σίφερ έγινε 56 και έκανε μια βουτιά στην πισίνα για να το… γιορτάσει (Photos)

Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή του στο τραγούδι, οι μεγάλες επιτυχίες και η τελευταία του εμφάνιση (Photos/Videos)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexandra_nika_ndp
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία του γιου της με τη μικρή του αδελφή

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων αιτούντων άσυλο η αμερικανική κυβέρνηση

rena_dourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για παραίτηση Σέρμπου: «Μήπως σχετίζεται με την επικριτική τοποθέτηση για την πολιτική Τραμπ;»

erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ερντογάν στο Ισραήλ: «Κανείς δεν μπορεί να θέσει όρια στην Τουρκία και την εξωτερική πολιτική της»

dolly_parton_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ντόλι Πάρτον, θρύλος της κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

thanasis-avgerinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός στον Φειδία: Δικτατορικό και προσωποπαγές το κόμμα Καρυστιανού, μπήκαν γυρολόγοι, θέλει μόνο να μπει στη Βουλή

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 22:25
alexandra_nika_ndp
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία του γιου της με τη μικρή του αδελφή

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων αιτούντων άσυλο η αμερικανική κυβέρνηση

rena_dourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για παραίτηση Σέρμπου: «Μήπως σχετίζεται με την επικριτική τοποθέτηση για την πολιτική Τραμπ;»

1 / 3