Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία του γιου της με τη μικρή του αδελφή

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Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε την Τρίτη, 25/8, με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία με τα δύο παιδιά της.

Στο στιγμιότυπο, ο 1,5 έτους Βασίλης κρατά τρυφερά το χεράκι της 2,5 μηνών αδελφής του, σε μια γλυκιά στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Η γέννηση της μικρής έχει φέρει χαρά στην οικογένεια, ενώ ο μεγαλύτερος γιος φαίνεται να έχει ήδη αναπτύξει τη δική του σχέση με την αδελφή του.

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράζεται συχνά στιγμές από την οικογενειακή ζωή της, σε αντίθεση με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος αποφεύγει να δημοσιεύει συχνά υλικό από την προσωπική του ζωή.

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