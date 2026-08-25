Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή του στο τραγούδι, οι μεγάλες επιτυχίες και η τελευταία του εμφάνιση (Photos/Videos)

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Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Ο τραγουδιστής έδωσε για περίπου δυόμισι χρόνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, όμως τελικά κατέληξε έπειτα από σηπτικό επεισόδιο.

Η περιπέτεια που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του άρχισε στις 28 Μαρτίου 2024. Κατά τη διάρκεια πρόβας με την Τραϊάνα Ανανία για το J2US, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη έμφραγμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε για μήνες σε κωματώδη κατάσταση.

Παρά τις ενδείξεις για μικρή βελτίωση της υγείας του, ο οργανισμός του δεν κατάφερε τελικά να ανταποκριθεί. Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κατερίνα Πετράκη και την κόρη τους Ριάνα.

Πίσω από το γνωστό επώνυμο υπήρχε ένας καλλιτέχνης που προσπάθησε να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα. Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα δεν έμεινε στη σκιά του πατέρα του, αλλά ακολούθησε προσωπική πορεία στο ελληνικό τραγούδι, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1968, μεγάλωσε έχοντας από μικρός επαφή με τη μουσική, λόγω της πορείας του πατέρα του. Η προσωπική του δισκογραφική διαδρομή ξεκίνησε το 1994, με το άλμπουμ «Διαδόσεις» από την Eros Music, σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Η πρώτη του αυτή δουλειά σημείωσε 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσή.

Έως το 2007 είχε προσθέσει ακόμη εννέα δίσκους στη δισκογραφία του, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά τους η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, ο Αντύπας, η Άντζελα Δημητρίου, ο Βασίλης Καρράς αλλά και ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας.

Το 2013 συμμετείχε μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Μπιθικώτση και Στέλιο Διονυσίου σε διεθνή περιοδεία με όνομα «A Trιbute to the Legends». Οι τέσσερις καλλιτέχνες ταξίδεψαν σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Σουηδία, Βέλγιο, Βραζιλία, Αργεντινή, Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ισραήλ, παρουσιάζοντας τραγούδια και επιτυχίες των πατεράδων τους.

Ιδιαίτερη στιγμή για τον Δημήτρη Κόκοτα ήταν η κοινή εμφάνιση με τον πατέρα του στο Μέγαρο Μουσικής το 2015. Οι δύο τους ερμήνευσαν το «Γιε μου», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα, σε μια φορτισμένη εμφάνιση, κατά την οποία τραγουδούσαν συγκινημένοι και αγκαλιασμένοι πάνω στη σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας είχε πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις με τον Γιώργο Λεμπέση. Παράλληλα, μέχρι την ημέρα του εμφράγματος, συμμετείχε στο J2US μαζί με την ηθοποιό Τραϊάνα Ανανία.

Η οικογένεια, η μουσική κληρονομιά και ο Σταμάτης Κόκοτας

Ο Σταμάτης Κόκοτας υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο. Οι μακριές φαβορίτες και η «κρυστάλλινη» φωνή του αποτέλεσαν δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του. Στην καριέρα του συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες των δεκαετιών του ’60 και του ’70, μεταξύ άλλων τους Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο Μούτση, Απόστολο Καλδάρα, Γιώργο Χατζηνάσιο, Γιάννη Σπανό, Γιώργο Ζαμπέτα, Αντώνη Κατινάρη, Χάρη Λυμπερόπουλο, Βαγγέλη Πιτσιλαδή, Λυκούργο Μαρκέα και Ανδρέα Καραγιαννόπουλο.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε τον Δημήτρη και την Έλλη, ενώ από τον δεύτερο γάμο του απέκτησε άλλη μία κόρη, τη Μαριάννα. Τα παιδιά του έζησαν από κοντά την έντονη ζωή που συνόδευε την καλλιτεχνική του πορεία και την περίοδο της μεγάλης του ακμής, χωρίς ο ίδιος να πάψει ποτέ να παραμελεί τον ρόλο του πατέρα.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε μιλήσει πολλές φορές με θερμά λόγια για τον πατέρα του, με τον οποίο διατηρούσε στενή σχέση. Οι δύο άνδρες συζητούσαν συχνά, ενώ ο Δημήτρης ζητούσε τη γνώμη και τις συμβουλές του για ζητήματα που αφορούσαν την επαγγελματική του ζωή.

«Δεν ένιωσα ποτέ το βάρος του ονόματος του πατέρα μου, γιατί δεν μου το πέρασε ο ίδιος ποτέ. Η κόρη μου ευχαριστιέται πολύ την επιτυχία, έχει αντίληψη. Τραγουδάει κι αυτή αλλά ξένα κομμάτια. Υπάρχουν πολλές διαδρομές. Εμένα ποτέ δεν μου είπε ο πατέρας μου: “εγώ είμαι ο τάδε, πρόσεξε τι θα κάνεις”. Μου έλεγε: “σου αρέσουν τα κομμάτια; Βγες και πες τα”», έλεγε ο Δημήτρης Κόκοτας.

Σε άλλη συνέντευξή του, λίγο μετά τον θάνατο του Σταμάτη Κόκοτα, είχε αναφερθεί στην απουσία του πατέρα του και στον τρόπο με τον οποίο τη βίωνε.

«Έχω την αίσθηση πως ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ. Μπαίνω στο YouTube και τον βλέπω, είναι βάλσαμο, κάποτε με στεναχωρούσε. Ο πατέρας μου αν και δούλευε πολύ δεν μου έλειπε, με έναν αυτοκινητόδρομο όλα μου περνούσαν. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαπησιάρης, άλλα ήταν και αυστηρός», είχε αποκαλύψει.

Παράλληλα, είχε αναφερθεί και στην ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε για την κρίση του πατέρα του. «Σε ό,τι κι αν έλεγε ο πατέρας μου, είτε μέσα σε μια εβδομάδα, είτε σε έναν μήνα, είτε σε έναν χρόνο, έπεφτε μέσα και δικαιωνόταν. Πάντα», είχε τονίσει ο Δημήτρης Κόκοτας.

Από το J2US στην ξαφνική κατάρρευση

Το 2023 ο τραγουδιστής επέστρεψε τηλεοπτικά μέσω του Just the 2 of Us. Έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στο σόου ως διαγωνιζόμενος, έχοντας στο πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία. Η ηθοποιός βρισκόταν μαζί του όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στον ίδιο και την οικογένειά του.

Η τελευταία εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα στη σκηνή του J2US έγινε με την Τραϊάνα Ανανία, με τους δύο τους να ερμηνεύουν το «Πήγα σε μάγισσες». Η συγκεκριμένη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Μετά το περιστατικό της 28ης Μαρτίου, η Τραϊάνα Ανανία είχε περιγράψει σε συνεντεύξεις της τις στιγμές που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

«Εγώ επειδή ήμουν πολύ κοντά με τον Δημήτρη γιατί πηγαινοερχόμασταν μαζί τον έβλεπα πόσο άγχος είχε συνέχεια και του έλεγα ”Δημήτρη, δεν θα αντέξει ο οργανισμός σου σε παρακαλώ γράψ’ τα όλα εκεί που πρέπει”», είχε πει η Τραϊάνα Ανανία.

«Και το είδα να γίνεται μπροστά μου αυτό που φοβόμουν. Εγώ το ένιωθα αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικό. Ήμουν μαζί του πριν από την πρόβα μας και επειδή έχω βαθμό στο ρέικι, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, τους έβγαλα όλους έξω και άρχισα να του κάνω θεραπεία. Είχε τις αισθήσεις του και ένιωθα όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος να θέλει να βρει διέξοδο και να μη βρίσκει…», είχε προσθέσει η ηθοποιός.

Η ίδια είχε αναφερθεί και στην κατάσταση του τραγουδιστή εκείνες τις στιγμές: «Ελάχιστα μπορούσε να μιλήσει και μου έδινε την άδεια να κάνω αυτή την πρακτική που έκανα εγώ. Τον βοήθησε γιατί του μείωνα τον φόβο που είχε. Είχε μεγάλο φόβο και δεν ήταν μόνος του. Δεν μπορώ να πάω να τον δω».

Στις 30 Μαρτίου 2024, δύο ημέρες μετά το έμφραγμα, ξεκίνησε η live μετάδοση του J2US, λίγες ώρες αφότου ο Δημήτρης Κόκοτας είχε διασωληνωθεί. Ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίστηκε στην έναρξη του προγράμματος και αναφέρθηκε στην κατάσταση του τραγουδιστή.

«Η σκέψη μας είναι σε έναν δικό μας άνθρωπο, τον Δημήτρη Κόκοτα. Περνάει μία περιπέτεια που μας έχει επηρεάσει όλους. Τον περιμένουμε να γυρίσει πίσω γερός, του στέλνουμε την αγάπη μας. Στέλνουμε μεγάλη αγκαλιά στην Κατερίνα. Είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει, στέλνουμε αγάπη. Μόλις γίνει καλά θα κάνουμε ένα πάρτι που δεν θα το φαντάζεται κανείς», είχε πει ο Νίκος Κοκλώνης.

Στο πλευρό του είχαν σταθεί επίσης οι κριτές του J2US Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή και Σταμάτης Φασουλής.

Το τελευταίο τηλεοπτικό του μήνυμα

Μόλις δύο ημέρες πριν από το έμφραγμα, στις 26 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» του OPEN. Καλεσμένος μαζί με την τότε τηλεοπτική του παρτενέρ, Τραϊάνα Ανανία, μίλησε στην Ελένη Τσολάκη για τη μουσική του πορεία και την επιστροφή του στο προσκήνιο, δείχνοντας αισιόδοξος για το νέο κεφάλαιο που άνοιγε στην καριέρα του.

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά. Εντάξει, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους και του Μηλιωτάκη που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν. Νιώθω όμως σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή», είχε εκμυστηρευτεί ο αείμνηστος τραγουδιστής.

Στην ίδια εμφάνιση εξήγησε και την απόφασή του να απέχει για ένα διάστημα από την τηλεόραση. «Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω δηλαδή, ακόμα και καθόλου έστω, αν δεν έχω κάτι να πω πάνω στη δουλειά. Βέβαια, μετά το ξανασκέφτηκα και είπα… κακώς, έπρεπε να έχω βγει, έπρεπε να έχω δώσει το παρών και άλλες φορές» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κόκοτας, σε μια συνέντευξη που έμελλε να αποτελέσει την τελευταία του στην τηλεόραση.

Τα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του

Σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής πορείας του Δημήτρη Κόκοτα συνδέθηκε με τη συνεργασία του με τον Φοίβο και άλλους καταξιωμένους δημιουργούς. Ο ίδιος είχε περιγράψει και τη στάση του πατέρα του απέναντι στη συγκεκριμένη συνεργασία.

«Ο πατέρας μου δεν ήξερε τον Φοίβο, δεν τον είχε ακούσει. Φανταζόταν ότι είναι ένας συνθέτης έξω από τα νερά του. Μου είχε ήδη έτοιμο έναν τεράστιο συνθέτη για να συνεργαστώ μαζί του, τον Γιάννη Σπανό», είχε αποκαλύψει ο Δημήτρης Κόκοτας.

«Του λέω “πατέρα, έχω έναν φίλο που γράφει πολύ ωραία τραγούδια“. Δεν το περίμενε να έχει γράψει ο Φοίβος τόσο καλά τραγούδια. Τα αγάπησε ο κόσμος κι ακόμα τα αγαπάει. Ήθελα να του δείξω ότι “ξέρεις κάτι, πήγα, έδωσα εξετάσεις και περιμένω τα αποτελέσματα”», είχε πει.

Στη λίστα των γνωστότερων τραγουδιών του περιλαμβάνονται τα «Διαδόσεις», «Αυτά τα χείλια», «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση», «Αμαρτωλή» και «Ανεμώνα».

Η παρουσία του στη δισκογραφία δεν σταμάτησε στις επιτυχίες που γνώρισαν απήχηση τη δεκαετία του ’90. Στις μεταγενέστερες δουλειές του συνέχισε να κυκλοφορεί νέα τραγούδια, ενώ παλαιότερες επιτυχίες του παρέμειναν στο προσκήνιο μέσα από συλλογές, ζωντανές εμφανίσεις και επανεκδόσεις.

Το 2023 κυκλοφόρησε και τη δική του εκτέλεση του «Πήρες τη ζωή μου», τραγουδιού που είχε ερμηνεύσει αρχικά ο Τόλης Βοσκόπουλος.

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