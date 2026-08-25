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25.08.2026 19:54

Η Κλόντια Σίφερ έγινε 56 και έκανε μια βουτιά στην πισίνα για να το… γιορτάσει (Photos)

25.08.2026 19:54
klodia sifer – new

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Ευγνώμων δήλωσε η Κλόντια Σίφερ για όσα έζησε τη χρονιά που πέρασε, με αφορμή τα 56α γενέθλιά της.

Το πρώην μοντέλο, που διατηρεί μια εντυπωσιακή φιγούρα, γιόρτασε τα γενέθλιά του μέσα σε πισίνα, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες με τις πόζες της στο νερό, φορώντας κοραλί μπικίνι και γυαλιά ηλίου με λευκό σκελετό και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ευγνώμων για ακόμη έναν χρόνο γύρω από τον ήλιο».



Πίσω της υπήρχε ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο, με το μπλε της θάλασσας και του ουρανού να ενώνονται, ενώ γύρω από την πισίνα ο χώρος ήταν γεμάτος με δέντρα.

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