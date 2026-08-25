ΜακΚόναχι και Χάρελσον ξανά μαζί στην τηλεόραση – Οι δύο φίλοι γίνονται… αδέλφια στο «Brothers» (Video)

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Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Γούντι Χάρελσον επιστρέφουν μαζί στη μικρή οθόνη ως πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς «Brothers», αρκετά χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο «True Detective».

Οι δύο επί χρόνια φίλοι υποδύονται στη σειρά φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους, σε μια ιστορία που παίζει με τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Η Apple TV έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ, αποκαλύπτοντας την ιδιαίτερη υπόθεση της παραγωγής.

Αφετηρία της ιστορίας αποτελεί μια πραγματική εικασία των δύο ηθοποιών, σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να έχουν τον ίδιο πατέρα. Στο «Brothers», η συγκεκριμένη υπόθεση εξελίσσεται σε μια σειρά απρόβλεπτων καταστάσεων.

Τι θα δούμε στο «Brothers»

Στη σειρά, όταν διαλύεται ο αρραβώνας της κόρης του Χάρελσον, εκείνος μεταφέρει την οικογένειά του στο ράντσο του ΜακΚόναχι στο Όστιν, προκειμένου να περάσουν μαζί ένα χρονικό διάστημα. Η παραμονή τους, όμως, παίρνει απρόσμενη τροπή όταν η μητέρα του ΜακΚόναχι αποκαλύπτει κατά λάθος ένα μυστικό δεκαετιών, δημιουργώντας την υποψία ότι οι δύο φίλοι μπορεί να είναι στην πραγματικότητα ετεροθαλή αδέλφια.

Ο Χάρελσον ξεκινά να αναζητά την αλήθεια, προκαλώντας αναστάτωση στο ράντσο, ενώ την ίδια στιγμή ο ΜακΚόναχι βρίσκεται μπροστά σε μια διαφορετική πρόκληση: Την πιθανότητα να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας. Όταν η κατάσταση ξεφεύγει, ο Χάρελσον δικαιολογεί τη συμπεριφορά του λέγοντας: «Φυσικά και είμαι δραματικός, είμαι γαμ… ηθοποιός».

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Νάταλι Μαρτίνεζ, Μπρίτανι Ισιμπάσι, Νόλαν Αλμέιντα, Έλα Γκρέις Χέλτον, Νόα Καργκανίλα, Χάιντι Κουάν και Ούνα Γιάφε.

Το «Brothers» αποτελεί ακόμη μία συνεργασία των δύο ηθοποιών, των οποίων η φιλία μετρά πολλά χρόνια. Το 2014 πρωταγωνίστησαν μαζί στην πρώτη σεζόν του «True Detective» του HBO, ενώ είχαν συνυπάρξει και στις ταινίες «EDtv» και «Surfer, Dude».

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 23 Σεπτεμβρίου με δύο επεισόδια και στη συνέχεια θα κυκλοφορεί ένα νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη.

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