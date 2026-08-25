search
ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 22:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2026 21:12

Μήνυμα Ερντογάν στο Ισραήλ: «Κανείς δεν μπορεί να θέσει όρια στην Τουρκία και την εξωτερική πολιτική της»

25.08.2026 21:12
erdogan

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ότι το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να εμποδίζει την εδραίωση τουρκικής παρουσίας στη Συρία.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η Άγκυρα «δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση» σε ό,τι αφορά τα εθνικά της συμφέροντα, ενώ υποστήριξε ότι «κανείς δεν μπορεί να χαράξει πορεία ή να θέσει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική».

Ο Ερντογάν τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση ούτε από τις αρχές της, ούτε από τα εθνικά της συμφέροντα. Εμείς δεν εγκαταλείπουμε ποτέ στη μέση του δρόμου κανέναν φίλο ή αδελφό που μας εμπιστεύεται».

Παράλληλα, τόνισε ότι «εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων».

«Την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας την καθορίζει μόνο ο λαός της»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να επιδιώκει την ειρήνη και να στηρίζει την ανασυγκρότηση των γειτονικών της χωρών: «Επειδή κάποιοι δεν το θέλουν, κάποιοι ανησυχούν ή επειδή τα σχέδια κάποιων ανατρέπονται, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν πρόκειται επίσης να σταματήσουμε να στηρίζουμε την ανασυγκρότηση των γειτόνων μας, μόνο και μόνο επειδή αυτό ενοχλεί εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων».

«Την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας την καθορίζει αποκλειστικά και μόνο ο τουρκικός λαός. Κανένας άλλος παράγοντας, πέρα από τον λαό, δεν μπορεί να χαράξει πορεία ή να θέσει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική», επανέλαβε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Τούρκος πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης:

Βέλγιο: Πρωτοφανής έξαρση σαλμονέλας με τουλάχιστον 306 κρούσματα

Δημοσιογράφοι του AFP δέχτηκαν επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη

Politico: Στόχος χάκερ μέσω… WhatsApp και Signal Ευρωπαίοι αξιωματούχοι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexandra_nika_ndp
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία του γιου της με τη μικρή του αδελφή

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων αιτούντων άσυλο η αμερικανική κυβέρνηση

rena_dourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για παραίτηση Σέρμπου: «Μήπως σχετίζεται με την επικριτική τοποθέτηση για την πολιτική Τραμπ;»

erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ερντογάν στο Ισραήλ: «Κανείς δεν μπορεί να θέσει όρια στην Τουρκία και την εξωτερική πολιτική της»

dolly_parton_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ντόλι Πάρτον, θρύλος της κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tileorasi
MEDIA

Δημοσιογράφος ενώ ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ… συνεχίζει την παρουσίαση σε πρωινή «ζώνη» του ανταγωνισμού

menegaki_instagram
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Το album των διακοπών της - «Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος;»

thanasis-avgerinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός στον Φειδία: Δικτατορικό και προσωποπαγές το κόμμα Καρυστιανού, μπήκαν γυρολόγοι, θέλει μόνο να μπει στη Βουλή

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

Elikoptero-1
ΕΛΛΑΔΑ

Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 22:35
alexandra_nika_ndp
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία του γιου της με τη μικρή του αδελφή

trump d
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να ανακαλέσει τις θεωρήσεις εισόδου χιλιάδων αιτούντων άσυλο η αμερικανική κυβέρνηση

rena_dourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου για παραίτηση Σέρμπου: «Μήπως σχετίζεται με την επικριτική τοποθέτηση για την πολιτική Τραμπ;»

1 / 3