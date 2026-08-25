Μήνυμα Ερντογάν στο Ισραήλ: «Κανείς δεν μπορεί να θέσει όρια στην Τουρκία και την εξωτερική πολιτική της»

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Σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ότι το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να εμποδίζει την εδραίωση τουρκικής παρουσίας στη Συρία.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η Άγκυρα «δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση» σε ό,τι αφορά τα εθνικά της συμφέροντα, ενώ υποστήριξε ότι «κανείς δεν μπορεί να χαράξει πορεία ή να θέσει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική».

Ο Ερντογάν τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση ούτε από τις αρχές της, ούτε από τα εθνικά της συμφέροντα. Εμείς δεν εγκαταλείπουμε ποτέ στη μέση του δρόμου κανέναν φίλο ή αδελφό που μας εμπιστεύεται».

Παράλληλα, τόνισε ότι «εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων».

«Την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας την καθορίζει μόνο ο λαός της»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να επιδιώκει την ειρήνη και να στηρίζει την ανασυγκρότηση των γειτονικών της χωρών: «Επειδή κάποιοι δεν το θέλουν, κάποιοι ανησυχούν ή επειδή τα σχέδια κάποιων ανατρέπονται, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν πρόκειται επίσης να σταματήσουμε να στηρίζουμε την ανασυγκρότηση των γειτόνων μας, μόνο και μόνο επειδή αυτό ενοχλεί εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στα χέρια τους το αίμα αθώων».

«Την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας την καθορίζει αποκλειστικά και μόνο ο τουρκικός λαός. Κανένας άλλος παράγοντας, πέρα από τον λαό, δεν μπορεί να χαράξει πορεία ή να θέσει όρια στην Τουρκία και στην τουρκική εξωτερική πολιτική», επανέλαβε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Τούρκος πρόεδρος.

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