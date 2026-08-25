Η Ντόλι Πάρτον, θρύλος της κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

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Η θρυλική τραγουδοποιός και είδωλο της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, αποκάλυψε την είδηση ​​σε ένα βίντεο στο Instagram στις 25 Αυγούστου.

«Το όνομά μου είναι Μπριν Σίβερ, γιος της Κάσι Πάρτον, και εκπροσωπώ σήμερα την οικογένεια Πάρτον και Όουενς ανακοινώνοντας τον θάνατο της θείας μου, Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον Ντιν», λέει στο βίντεο. «Αυτή η βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση είναι κάτι που μου ζήτησε η Ντόλι πριν από χρόνια, πριν την αφομοιώσω πλήρως ως μελλοντική πραγματικότητα. Ως επικεφαλής ασφαλείας της για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ένας ρόλος που είχε ο πατέρας μου Λάρι πριν από εμένα, έχω φανταστεί τη βαρύτητα αυτής της στιγμής, αλλά δεν την έχω νιώσει πραγματικά μέχρι τώρα».

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Η Πάρτον μοιράστηκε τα νέα για την υγεία της την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αναγνωρίζοντας την πρόσφατη επιδείνωσή της μετά τον θάνατο του συζύγου της, Carl Dean, τον Μάρτιο του 2025.

«Όπως έχω μοιραστεί σε βιντεομηνύματα όλο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όταν πρόσεχα τον Carl. Ξέρετε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έπρεπε να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ήμουν για αρκετούς μήνες με γυναικεία προβλήματα και πάλευα και με το βάρος μου εκείνη την εποχή, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει δύσκολες στιγμές με την υγεία μου», δήλωσε η Πάρτον.

Πρόσθεσε: «Αλλά νομίζω ότι επειδή ζούμε σε έναν κόσμο 24/7 με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα μεγεθύνονται με τρόπους που δεν ήταν πριν από χρόνια. Συνήθιζα να αστειεύομαι ότι ήμουν η Βασίλισσα των Ταμπλόιντ, αλλά τώρα υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι είμαι η Βασίλισσα της Τεχνητής Νοημοσύνης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης! Σοβαρά, όμως, παρόλο που ακόμα αναρρώνω, ακόμα δουλεύω! Με ξέρετε – όπως έχω πει συχνά – έχω ονειρευτεί τον εαυτό μου σε μια γωνία και έχω ακόμα τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πετύχω, οπότε θα συνεχίσω να δουλεύω όσο μπορώ για να δω τα πάντα να ζωντανεύουν».

Με μια διακεκριμένη καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, η Πάρτον είναι η καλλιτέχνιδα της κάντρι μουσικής με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το Hello, I’m Dolly του 1967, και συνέχισε να κυκλοφορεί μια σειρά από επιτυχίες, όπως τα “I Will Always Love You”, “9 to 5” και “Jolene”.

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