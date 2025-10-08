search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 00:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 22:53

«Δεν πέθανα ακόμη» λέει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

08.10.2025 22:53
parton-new

Η Ντόλι Πάρτον, ένας θρύλος της μουσικής κάντρι, ανέβασε σήμερα ένα βίντεο στο Instagram για να αποδείξει ότι «δεν πέθανε ακόμη» και να καθησυχάσει τους θαυμαστές της, αφού η αδελφή της τους κάλεσε χθες να προσευχηθούν για αυτήν.

Η 79χρονη τραγουδίστρια ακύρωσε πρόσφατα έξι συναυλίες που επρόκειτο να δώσει τον Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας και τις προγραμμάτισε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για την κατάσταση της υγείας της και η ίδια θέλησε να τις διαψεύσει αναρτώντας ένα βίντεο που την δείχνει, χαμογελαστή και μακιγιαρισμένη, να γυρίζει διαφημίσεις μπροστά σε πράσινο φόντο.

«Σας μοιάζω άρρωστη; Εργάζομαι σκληρά εδώ» λέει στο βίντεο που φέρει τη λεζάντα: «Δεν πέθανα ακόμη!».

«Κυκλοφορούν πολλές φήμες και σκέφτηκα ότι αν το ακούγατε από εμένα την ίδια, θα ξέρατε ότι είμαι καλά. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός τελείωσε μαζί μου και δεν σταμάτησα να δουλεύω», είπε.

Την Τρίτη, η αδελφή της, η Φρίντα Πάρτον, υποδαύλισε τις φήμες, όταν κάλεσε τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για την Ντόλι. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και ζητώ από όλους εκείνους που την αγαπούν σε όλον τον κόσμο να γίνουν μαχητές της προσευχής και να προσευχηθούν μαζί μου» ανέφερε στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι «προσευχόταν όλη τη νύχτα για την αδελφή της».

Αν και παραδέχτηκε ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας, η Ντόλι Πάρτον προτίμησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε αυτό το μήνυμα καθώς ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προαναγγελία του επικείμενου θανάτου της. «Εκτιμώ τις προσευχές σας, επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος της πίστης (…) αλλά θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά», επέμεινε. Εξήγησε ότι παραμέλησε λίγο την υγεία της μετά τον θάνατο του συζύγου της αλλά τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. «Δεν είναι τίποτα το σοβαρό, αλλά αναγκάστηκα να ακυρώσω ορισμένα πράγματα για να μπορώ να μείνω πιο κοντά στο σπίτι μου» συνόψισε.

Εκτός από τις συναυλίες στο Λας Βέγκας, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε και τη συμμετοχή της στην απονομή των τιμητικών Όσκαρ, στις 17 Νοεμβρίου, όπου επρόκειτο να τραγουδήσει.

Διαβάστε επίσης:

Πέγκυ Ζήνα: Οι ευχές για τα 14α γενέθλια της κόρης της – «Ήρθες και μας ολοκλήρωσες»

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Nutscapes: Yπέροχα φωτογραφικά τοπία με «καρύδια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

omiroi gaza 5544- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η αδελφή ενός Νεπαλέζου ομήρου «ελπίζει ότι είναι ακόμη ζωντανός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 00:27
COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

1 / 3