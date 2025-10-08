search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 23:16
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 20:10

Πέγκυ Ζήνα: Οι ευχές για τα 14α γενέθλια της κόρης της – «Ήρθες και μας ολοκλήρωσες»

08.10.2025 20:10
peggy zina 99- new

Τα 14 γενέθλιά της έχει η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα, και η μαμά της δεν εχασε ευκαιρία να της ευχηθεί δημοσίως.

Με ανάρτησή της στο Instagram η τραγουδίστρια δήλωσε ευγνώμων για την παρουσία της κόρης της στη ζωή τους, τονίζοντας πως τους ολοκλήρωσε. Προέτρεψε επίσης την κόρη της να μοιράζει στους ανθρώπους γύρω της αγάπη και «φως», ενώ μοιράστηκε κοινά τους στιγμιότυπα, μεταξύ των οποίων και μια φωτογραφία με την Πέγκυ Ζήνα να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο τότε παιδί της.

«Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες. Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14; Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται».

Διαβάστε επίσης:

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκόραρε… περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων – Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Tom Hanks: Η εμφάνιση-έκπληξη του Οσκαρικού ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
David Franklin Slater
ΚΟΣΜΟΣ

Εργαζόμενος σε αμερικανική στρατιωτική βάση καταδικάστηκε επειδή αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες για τον πόλεμο της Ουκρανίας σε ιστότοπο γνωριμιών

parton-new
LIFESTYLE

«Δεν πέθανα ακόμη» λέει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

troxaio evoia
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με τρεις τραυματίες (Video)

kosovo drones tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία στέλνει drones στο Κόσοβο και προκαλεί την έκρηξη της Σερβίας – «Αποσταθεροποιεί τα δυτικά Βαλκάνια»

YPEX1906
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: «Kατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας η τουρκική εισβολή στην Κύπρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 23:16
David Franklin Slater
ΚΟΣΜΟΣ

Εργαζόμενος σε αμερικανική στρατιωτική βάση καταδικάστηκε επειδή αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες για τον πόλεμο της Ουκρανίας σε ιστότοπο γνωριμιών

parton-new
LIFESTYLE

«Δεν πέθανα ακόμη» λέει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

troxaio evoia
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με τρεις τραυματίες (Video)

1 / 3