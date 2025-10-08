Πέγκυ Ζήνα: Οι ευχές για τα 14α γενέθλια της κόρης της – «Ήρθες και μας ολοκλήρωσες»

Τα 14 γενέθλιά της έχει η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα, και η μαμά της δεν εχασε ευκαιρία να της ευχηθεί δημοσίως.

Με ανάρτησή της στο Instagram η τραγουδίστρια δήλωσε ευγνώμων για την παρουσία της κόρης της στη ζωή τους, τονίζοντας πως τους ολοκλήρωσε. Προέτρεψε επίσης την κόρη της να μοιράζει στους ανθρώπους γύρω της αγάπη και «φως», ενώ μοιράστηκε κοινά τους στιγμιότυπα, μεταξύ των οποίων και μια φωτογραφία με την Πέγκυ Ζήνα να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο τότε παιδί της.

«Πριν 14 χρόνια αυτή η ημερομηνία έγινε η πιο σημαντική της ζωής μου. Ήρθες και μας ολοκλήρωσες. Χρόνια πολλά ζωή μου φωτεινά με υγεία και σοφία να ζεις την κάθε σου μέρα και να μοιράζεις αγάπη και το φως σου σε όλους. Πότε έγινες 14; Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Να μας ζήσεις σε λατρεύουμε τόσο που δεν μετριέται».

