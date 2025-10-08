Tom Hanks: Η εμφάνιση-έκπληξη του Οσκαρικού ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Τομ Χανκς (Tom Hanks) επιφύλαξε μία μεγάλη έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί το μετρό για τις μετακινήσεις του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα $400 εκατομμύρια, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ, καθώς χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη, όπως ανέφερε η Daily Mail.
Οι συνεπιβάτες του εξεπλάγησαν βλέποντας τον πρωταγωνιστή του «Forrest Gump» να στέκεται όρθιος. Η εμφάνισή του ήταν διακριτική: φορούσε ένα χακί μπουφάν πάνω από ένα σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι, ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ, διαφανή γυαλιά και μια προστατευτική μάσκα που έκρυβε το πρόσωπό του.
Ο Χανκς έδειχνε άνετος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, κοιτώντας γύρω του, ενώ είχε επιλέξει να βρίσκεται κοντά στην έξοδο. Παρόλο που η μάσκα έκρυβε τα χαρακτηριστικά του, μερικοί επιβάτες με έντονη παρατηρητικότητα τον αναγνώρισαν. Ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφίες, οι οποίες άρχισαν να κυκλοφορούν γρήγορα στο διαδίκτυο.
Αν και ο ηθοποιός έχει αυτοκίνητο, είναι ένας από τους πολλούς διάσημους, όπως ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford), που έχουν εμφανιστεί πρόσφατα να χρησιμοποιούν το μετρό ως μέσο μετακίνησης στο Μανχάταν.
Διαβάστε επίσης:
Nutscapes: Yπέροχα φωτογραφικά τοπία με «καρύδια»
Γιώργος Καπουτζίδης: Απαντά για τη φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.