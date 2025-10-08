Tom Hanks: Η εμφάνιση-έκπληξη του Οσκαρικού ηθοποιού στο μετρό της Νέας Υόρκης που έγινε viral (photos)

Ο Τομ Χανκς (Tom Hanks) επιφύλαξε μία μεγάλη έκπληξη σε ανυποψίαστους Νεοϋορκέζους όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί το μετρό για τις μετακινήσεις του, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα $400 εκατομμύρια, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ, καθώς χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Tom Hanks leaves fans stunned as he braves the subway alongside everyday New Yorkers https://t.co/JzpKzoCNQz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2025

Οι συνεπιβάτες του εξεπλάγησαν βλέποντας τον πρωταγωνιστή του «Forrest Gump» να στέκεται όρθιος. Η εμφάνισή του ήταν διακριτική: φορούσε ένα χακί μπουφάν πάνω από ένα σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι, ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ, διαφανή γυαλιά και μια προστατευτική μάσκα που έκρυβε το πρόσωπό του.

Ο Χανκς έδειχνε άνετος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, κοιτώντας γύρω του, ενώ είχε επιλέξει να βρίσκεται κοντά στην έξοδο. Παρόλο που η μάσκα έκρυβε τα χαρακτηριστικά του, μερικοί επιβάτες με έντονη παρατηρητικότητα τον αναγνώρισαν. Ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφίες, οι οποίες άρχισαν να κυκλοφορούν γρήγορα στο διαδίκτυο.

Αν και ο ηθοποιός έχει αυτοκίνητο, είναι ένας από τους πολλούς διάσημους, όπως ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford), που έχουν εμφανιστεί πρόσφατα να χρησιμοποιούν το μετρό ως μέσο μετακίνησης στο Μανχάταν.

Διαβάστε επίσης:

Nutscapes: Yπέροχα φωτογραφικά τοπία με «καρύδια»

Γιώργος Καπουτζίδης: Απαντά για τη φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή που προκάλεσε αντιδράσεις (Video)

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)