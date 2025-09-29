Η Ντόλι Πάρτον αναβάλλει τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας»

Η Ντόλι Πάρτον δεν θα δώσει λίγη από τη λάμψη της στο Λας Βέγκας αυτόν τον Δεκέμβριο, αφού αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι «ορισμένες προκλήσεις υγείας» την αναγκάζουν να αναβάλει τις παραστάσεις της στην πόλη.

Το 79χρονο είδωλο της κάντρι μουσικής ανέφερε σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι οι γιατροί της είπαν ότι πρέπει να υποβληθεί σε «μερικές επεμβάσεις», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

«Δεδομένης της κατάστασης, δεν θα μπορέσω να κάνω πρόβες και να στήσω την παράσταση που θέλω να δείτε και την παράσταση που σας αξίζει να δείτε», έγραψε.

Η Πάρτον επρόκειτο να δώσει έξι παραστάσεις στο Κολοσσαίο στο Caesars Palace από τις 4 έως τις 13 Δεκεμβρίου, στην πρώτη της εμφάνιση στο Λας Βέγκας μετά από περισσότερα από 30 χρόνια.

Αυτές οι συναυλίες έχουν αναβληθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Τα τρέχοντα εισιτήρια ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες και είναι επίσης διαθέσιμες επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Παρά τα προβλήματα υγείας της, η Πάρτον δεν έχει χάσει την αίσθηση του χιούμορ της – αστειεύτηκε ότι είπε στους γιατρούς της: «Πρέπει να είναι η ώρα για τον έλεγχο των 100.000 μιλίων, αν και δεν είναι το συνηθισμένο ταξίδι για να δω τον πλαστικό χειρουργό μου!»

Η τραγουδίστρια σημείωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί, λέγοντας στους θαυμαστές της: «Ενώ θα μπορώ ακόμα να δουλέψω σε όλα τα έργα μου από εδώ στο Νάσβιλ, χρειάζομαι μόνο λίγο χρόνο για να ετοιμαστώ για την παράσταση, όπως λένε. Και μην ανησυχείτε μήπως παρατήσω την επιχείρηση γιατί ο Θεός δεν έχει πει ακόμα τίποτα για να σταματήσω».

Η Πάρτον έχασε τον σύζυγό της με τον οποίο ήταν παντρεμένη 60 χρόνια νωρίτερα φέτος. Τον Ιούλιο, είπε στο podcast της Κλόε Καρντάσιαν ότι έκανε ένα διάλειμμα από τη σύνθεση νέας μουσικής για να θρηνήσει.

Τον Νοέμβριο, η Πάρτον πρόκειται να παραλάβει το Ανθρωπιστικό Βραβείο Τζιν Χέρσχολτ, ένα τιμητικό Όσκαρ, για την «ακλόνητη αφοσίωσή της σε φιλανθρωπικές προσπάθειες», ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

