ΜΟΥΣΙΚΗ

18.09.2025 10:57

Ντόλι Πάρτον: Ακύρωσε εμφάνισή της στο Dollywood λόγω προβλήματος υγείας

18.09.2025 10:57
dolly-parton-new

Η Ντόλι Πάρτον δεν κατάφερε να δώσει το «παρών», την Τετάρτη (18/9), στο θεματικό της πάρκο Dollywood στο Πίτζον Φορτζ του Τενεσί, λόγω ενός προβλήματος υγείας.

Η 79χρονη τραγουδίστρια επρόκειτο να ανακοινώσει μια νέα προσθήκη στο πάρκο, ωστόσο, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της προς τους θαυμαστές, αποκάλυψε ότι αναρρώνει μετά από τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας μιας πέτρας στο νεφρό.

«Ξέρω, εγώ είμαι εδώ κι εσείς εκεί και αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει αυτό. Είχα ένα μικρό πρόβλημα. Είχα μια πέτρα στο νεφρό» ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Marcus Leshock στην πλατφόρμα Χ.

«Αποδείχθηκε ότι υπήρχε και μια μόλυνση, και ο γιατρός είπε: “Δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις αυτή τη στιγμή, χρειάζεσαι μερικές μέρες για να αναρρώσεις”. Έτσι μου πρότεινε να μην πάω σήμερα στο Dollywood. Μη στεναχωριέστε για μένα, θα είμαι καλά. Απλώς δεν μπορώ να το κάνω σήμερα» τόνισε.

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν 60 χρόνια. Ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο σε ηλικία 82 ετών, αντιμετωπίζοντας πολλαπλά προβλήματα υγείας

«Χαίρομαι που δεν υπέφερε άλλο. Αυτό δεν καλύπτει την απώλεια και τη μοναξιά» είχε πει η Πάρτον σε συνέντευξή της στην Independent τον Μάιο.

Τον Ιούλιο, η 11 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνις είχε ανακοινώσει ότι κάνει προσωρινά πίσω στη μουσική, δηλώνοντας στο podcast της Κλόε Καρντάσιαν: «Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή γιατί έχω τόσα άλλα πράγματα και δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου το “προνόμιο” να γίνω συναισθηματική».

Παρά τα όσα βιώνει, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιστρέψει στη σκηνή, ωστόσο, όλα βρίσκονται προς το παρόν, σε παύση.

